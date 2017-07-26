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Британский истребитель сопровождал Ту-22 ВКС РФ в небе над Черным морем

, ИА "Амител"
Самолет ВВС Великобритании следил за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО

Фото: operatorchan.org

Самолет военно-воздушных сил Британии подняли в воздух с базы в Румынии для перехвата российских бомбардировщиков, которые пролетали в небе над Черным морем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт ВВС Британии.

Уточняется, что британский истребитель вылетел с базы "Михаил Когэлничану" у Константы из-за бомбардировщиков Ту-22 РФ, двигавшихся на юг близ воздушного пространства НАТО.

Истребители "Тайфун" и Ту-22 не были в пределах визуальной видимости друг друга. Самолет ВВС Соединенного королевства вел слежение за российскими бомбардировщиками в рамках миссии воздушной полиции НАТО до тех пор, пока они не покинули зону интересов альянса.

Командир эскадрильи Эндрю Коу назвал данную операцию обычной, "ничем не отличающейся от того, что авиация НАТО делает на регулярной основе".

Агентство пишет, что в последнее время усилилась разведывательная активность НАТО у границ России. В военном ведомстве страны регулярно сообщают о приближении иностранных самолетов к территории РФ.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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