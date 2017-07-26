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Житель села Коо в Улаганском районе Республики Алтай подозревается в причинении огнестрельного ранения своему знакомому, сообщили в МВД по региону.
В полиции отмечают, что в районную больницу доставили 22-летнего молодого человека. В ходе разбирательства выяснилось, что преступление было совершено в доме 28-летнего односельчанина потерпевшего.
В настоящее время правоохранители установили, что ночью мужчины в одной компании совместно распивали алкоголь. В это время между ними произошла ссора и драка.
"На следующий день, когда все гости разошлись, в доме у подозреваемого остался только потерпевший, который спал. Обиженный сельчанин достал хранившееся у него ружье и выстрелил в спину односельчанину, после чего с места преступления скрылся", — уточняют в полиции.
Предположительно, мужчина открыл огонь из ружья, изготовленного кустарным способом. Сам подозреваемый задержан. Материалы переданы в региональное управление СКР.
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