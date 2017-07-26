Фото: riamo.ru
Автомобиль насмерть сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Бийске.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло 25 июля в 23:50 на улице Социалистической в районе дома №30.
Прибывшие на место аварии полицейские установили, что водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, допустил наезд на мужчину 1957 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
"Автомобиль Toyota Ipsum... сбил пешехода..." Беспилотный авто в Бийске?
Если водитель то допустил наезд, если авто то сбил.
26.07.2017 12:48 - водитель, допустивший наезд сбил посредством автомобиля ИПСУМ