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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов поддержала законопроект об ужесточении санкций против РФ. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Washington Examiner.
Санкции также направлены против Ирана и КНДР. За принятие закона проголосовали 419 членов палаты, против — трое. Теперь этот документ рассмотрит Сенат.
Глава комитета по иностранным делам нижней палаты конгресса Эд Ройс заявил, что данные меры позволят усилить политические и экономические рычаги в Америке.
Документ облекает в форму закона санкции против РФ, которые приняла администрация экс-президента США Барака Обамы, сильно затруднившие сотрудничество ВС России и Штатов, а также получение российскими энергетическими компаниями кредитных средств на Западе. Также законопроект разрешает вводить новые санкции за "деятельность, которая подрывает кибербезопасность в интересах российского правительства".
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