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В московском поселке Сосенки 56 человек отравились съеденными на ужин блюдами в столовой. Предварительно установлено, что все пострадавшие работали на местном мостотресте, пишет Life.
Уточняется, что большую часть пострадавших увезли в инфекционную больницу с сильными болями, а некоторые люди отказались от госпитализации.
Издание отмечает, что ранее появилась информация об отравившихся в поселках Сосенки и Ульяновского лесопарка. По предварительным данным, все люди отравились некачественными макаронами.
Сейчас на месте работают сотрудники Роспотребнадзора.
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