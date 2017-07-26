Фото: правительство Алтайского края
Российским спортсменам на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне запрещено использовать гимн страны в качестве рингтона на мобильном телефоне. О таких мерах ТАСС рассказал действующий победитель первенства планеты в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков.
"Правила крайне жесткие: нельзя ни форму, ни сумки, ни косметику, резинки, браслеты тоже. Даже татуировки, которые залепят скотчем. Рингтон на телефон в виде гимна тоже нельзя. Это все звучит глупо, но в логику Международной ассоциации легкоатлетических федераций вполне вписывается", — сказал Шубенков, добавив, что, по его мнению, делается все, чтобы России не было в международной легкой атлетике.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне. Допуск на первенство планеты на данный момент имеют 19 российских легкоатлетов, которые будут выступать под нейтральным флагом в связи с продолжающимся отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В связи с приостановлением членства федерации российским легкоатлетам запрещено появляться на соревнованиях в форме сборной или носить любые атрибуты, символизирующие российский флаг.
Напомним, что перед отъездом в Лондон Сергей Шубенков и его тренер Сергей Клевцов провели встречу с губернатором Алтайского края Александром Карлиным. Глава региона вручил спортсмену и его тренеру памятные значки с гербом региона и пожелал удачи в Лондоне.
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков сейчас выступает под нейтральным флагом. 3 июля он в рамках седьмого этапа "Бриллиантовой лиги", который состоялся в Париже, показал лучший результат сезона среди барьеристов из Европы.
Комментарии
и по китайски говорить нужно будет походу))))Серег учи мало ли че ...а ты не готов
пропу...ать гимн стоя на пьедестале- соседям назло... ))
Горе то какое.....вот же горе то.
Помните момент из "Эйса Вентуры" - про "Шишкаку- Шишкебаб- Чикаго"? Также будет? )))))))))
рингтон нельзя, но напевать гимн никто не запрещал
Вынужденный коллаборационизм?
А что представляет из себя "нейтральный" флаг? Это как?
Дурак он, этот Шубенков. Отказаться нужно и не ехать.
26.07.2017 12:59 - поехать, выиграть под нейтралкой, а уехать в форме сборной РФ и пошЁл весь мир.....
нейтр. флаг, видимо, олимпийские кольца на белом фоне