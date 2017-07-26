Лучший день рождения тот, что в кругу семьи. Именно так свое 75-летие отметило одно из старейших промышленных предприятий Алтайского края — комбинат железобетонных изделий АО "БКЖБИ-2", который входит в группу компаний "Союз".
ООО "Инвестиционно-строительная компания "Союз" является застройщиком барнаульского квартала "Времена года". Для строительства домов в этом и других кварталах компания использует продукцию комбината. А производство здесь широкое: железобетонные изделия, изделия крупнопанельного домостроения для жилищного строительства, бетон, раствор, металлоизделия, столярка и лакокрасочные материалы.
И именно в этом квартале состоялся флешмоб в честь дня рождения "БКЖБИ-2". Несколько десятков человек выстроились в цифры 75 с белыми шариками в руках, а затем одновременно выпустили их в воздух.
Участие в праздновании приняли жители квартала. Акции с привлечением населения во "Временах года" проходят часто. Это и детские, и семейные, и спортивные мероприятия.
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Но вернемся к имениннику. "БКЖБИ-2" — предприятие с большой историей и перспективным будущим. Здесь работают целыми поколениями, все сотрудники — профессионалы своего дела. Но при этом комбинат не стоит на месте и постоянно совершенствует производство, успешно осваивает инвестиции в развитие, сохраняя высокий контроль качества.
За последние пять лет компания произвела более 300 тысяч м³ железобетона.
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Микрорайон "Времена года" находится в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Уже сдано в эксплуатацию и заселено три дома, скоро сдача еще одного дома.
Посетить ЖК "Времена года" можно по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95. Мобильный офис продаж: 8 (3852) 58-10-58.
С проектной декларацией квартала "Времена года" можно ознакомиться на сайте: http://www.isk-soyuz.ru/catalog/kvartal-2010-vremena-goda/
Комментарии
Дома настроили, а вот инфраструктуру забыли, дорог нет, садик по близости один группы переполнены. только пивнушки на первых этажах.
У нас отличный район ! Не надо наговаривать или завидовать идите в""бы"""ся в свой двор )))) не знаете не чешите
Поддержу предыдущего оратора. У нас отличный район, самому первому дому ещё чуть больше полугода, за такое время инфраструктуру не сделаешь, да и к тому же, дет.садами, школами и дорогами занимается город. А СОЮЗ старается, благоустраивает район, я доволен.