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Новости

Ученые рассказали о позитивном влиянии водки на память

, ИА "Амител"
Итоги исследования показали, что алкоголь улучшает долгосрочную усвояемость информации

Фото: ua.news

Британские ученые из Эксетерского университета выяснили, что человек лучше запоминает информацию после стакана водки, пишет "Рамблер Новости" со ссылкой на журнал Nature.

В результате исследования специалисты выяснили, что крепкий алкоголь резко ухудшает краткосрочную память, однако улучшает долгосрочную усвояемость информации. 

В эксперименте участвовали 88 человек в возрасте старше 18 лет. Ученые предложили испытуемым запомнить слова, где перепутаны буквы. Затем добровольцы из одной группы пили алкоголь и снова приступали к запоминанию. Контрольная проверка проводилась на утро следующего дня. 

Специалисты выяснили, что те участники, которые не принимали алкоголь, показали худший результат, чем пившие водку в перерыве.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.07.2017 12:42
месный

водки, прям стакан. фублин, как это выпить можно. алкаш блин.

0  0
26.07.2017 12:47
- гость -

В здешних краях такую статью могут просто неправильно понять.
Осторожнее с подбором информации.

0  0
26.07.2017 12:48
месный

26.07.2017 12:47
- гость -

Вово. А года за руль садится можно после такого хрен проверишь чем разумным.

0  0
26.07.2017 12:57
- гость -

Лечение с увлечением!
Найдено новое средство от склероза!

0  0
26.07.2017 13:02
- гость -

Ура! Все за бухлом!

0  0
26.07.2017 13:08
- гость -

работа техническая и творческая. с похмелья всегда лучше работаеццо.

0  0
26.07.2017 13:10
месный

26.07.2017 13:02
- гость -

Ага! И за руль сразу.

0  0
26.07.2017 13:11
- гость -

Ой, ой, ой. Да что ж вы делаете.

0  0
26.07.2017 13:17
- гость -

Да уж, британсие учОные )))))))))))))

0  0
26.07.2017 13:22
- гость -

а я посля второго стаканА ниче не помню - парадокс, а как на это посмотрят британские ученые в свете их открытия? Я особенный? Или просто Русский? Или они просто британские учЁные?

0  0
26.07.2017 13:25
- гость -

За руль?
Глаза на лоб, ногу на газ я и без бухла могу.
А вам что обязательно выпить надо?

0  0
26.07.2017 13:29
Вася Пупкин

- Я когда выпью, начинаю приставать...
Она молча поставила на стол бутылку и стакан.

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