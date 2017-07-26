Фото: ua.news
Британские ученые из Эксетерского университета выяснили, что человек лучше запоминает информацию после стакана водки, пишет "Рамблер Новости" со ссылкой на журнал Nature.
В результате исследования специалисты выяснили, что крепкий алкоголь резко ухудшает краткосрочную память, однако улучшает долгосрочную усвояемость информации.
В эксперименте участвовали 88 человек в возрасте старше 18 лет. Ученые предложили испытуемым запомнить слова, где перепутаны буквы. Затем добровольцы из одной группы пили алкоголь и снова приступали к запоминанию. Контрольная проверка проводилась на утро следующего дня.
Специалисты выяснили, что те участники, которые не принимали алкоголь, показали худший результат, чем пившие водку в перерыве.
Комментарии
водки, прям стакан. фублин, как это выпить можно. алкаш блин.
В здешних краях такую статью могут просто неправильно понять.
Осторожнее с подбором информации.
26.07.2017 12:47
- гость -
Вово. А года за руль садится можно после такого хрен проверишь чем разумным.
Лечение с увлечением!
Найдено новое средство от склероза!
Ура! Все за бухлом!
работа техническая и творческая. с похмелья всегда лучше работаеццо.
26.07.2017 13:02
- гость -
Ага! И за руль сразу.
Ой, ой, ой. Да что ж вы делаете.
Да уж, британсие учОные )))))))))))))
а я посля второго стаканА ниче не помню - парадокс, а как на это посмотрят британские ученые в свете их открытия? Я особенный? Или просто Русский? Или они просто британские учЁные?
За руль?
Глаза на лоб, ногу на газ я и без бухла могу.
А вам что обязательно выпить надо?
- Я когда выпью, начинаю приставать...
Она молча поставила на стол бутылку и стакан.