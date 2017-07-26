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Заявления о несогласии с отказом в выплате страхового возмещения по вкладам в "Тальменка-банке" подали почти 1200 человек, сообщили в госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов".
В АСВ отмечают, что бывшее руководство банка, нарушив требования федеральных законов, не передало временной администрации электронные базы данных. Кроме того, в корпорации подчеркивают, что имело место и искажение информации первичного учета о вкладах.
"C заявлениями о несогласии с отказом в выплате страхового возмещения по вкладам в ООО КБ "Тальменка-банк" в Агентство обратились 1189 граждан, информация о вкладах которых не отражена в балансе банка. К настоящему времени страховое возмещение выплачено на сумму 339,7 млн рублей 349 вкладчикам, по которым удалось собрать необходимые подтверждения для восстановления учета вкладов", — добавляют в госкорпорации.
В целях восстановления прав вкладчиков граждан будут приглашать посредством SMS для письменного опроса об обстоятельствах заключения договоров вклада (счета) и размещения средств в банке.
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Опрашивать вкладчиков будут в Москве по адресу: улица Лесная, 57, строение 5, комната 1.3.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Тальменка-банка" 23 января текущего года. Причиной данного решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов.
Выплатами страховых возмещений вкладчикам занимаются три организации – ПАО "АК БАРС" БАНК, РНКБ Банк (ПАО) и АО "Россельхозбанк".
В марте Арбитражный суд Алтайского края признал "Тальменка-банк" банкротом.
Комментарии
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