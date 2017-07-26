Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге написал новый пост, где размышляет о преемственности власти и проблеме с дольщиками "Демидов парка", которую он возьмет на личный контроль. Глава региона подчеркнул, что по принципу преемственности власти приходится доводить до ума проблемные долгострои, изыскивать средства на выплату накопившихся долгов и отвечать за невыполненные в сроки обязательства.
"Доводим. Изыскиваем. Каемся. Никто же не верил, что нам удастся поставить точку в многолетней, тянущейся не одно десятилетие проблеме обманутых дольщиков. Но мы ее решили. И несмотря на то, что тема пострадавших дольщиков время от времени вспыхивает в регионе, она уже не носит таких угрожающих масштабов, как на "Барнаулстрое" — предприятии, из-за преступной деятельности руководства которого сам термин "долевое строительство" в течение многих лет вызывал у людей отторжение", — пишет в своем блоге глава региона.
Александр Карлин привел в пример тот факт, что Алтайский край на протяжении нескольких лет входит в группу лидеров среди регионов Сибири по темпам роста ввода жилья. При этом проблему дольщиков "Демидов парка" глава региона обещает взять на личный контроль.
"Сегодня, когда дольщики жилищного комплекса "Демидов парк" делятся своими тревогами по поводу достройки и ввода в эксплуатацию своего жилья, я могу говорить со всей уверенностью, что этот объект будет достроен. Да, он чрезвычайно проблемный, но я держу его на личном контроле. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4-7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков "Демидов парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя", — пишет губернатор.
Александр Карлин призывает в своем блоге не унывать, не опускать руки из-за того, что многие проблемы были созданы его предшественниками, когда жилищное строительство развивалось само по себе, а вопросы обустройства социальной инфраструктуры откладывались на потом.
"Руки не опускаем: решена проблема очередности и нехватки мест в детских садах региона (еще каких-то 5-7 лет назад ее решение казалось нереальным). На очереди – проблема строительства современных общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах. В соответствии с прогнозируемой потребностью только в Барнауле в кварталах массовой застройки построим 11 новых школ. Да и в целом регион звание "края новых школ" не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем. До 2025 года в крае будет возведено 28 новых школ, 156 школ подвергнутся капитальному ремонту, 84 — расширят свои учебные площади с помощью строительства дополнительных корпусов или реконструкции", — резюмировал губернатор.
Александр Карлин также добавил, что это некоторые примеры решения проблем, которые копились в Алтайском крае долгие десятилетия.
Комментарии
Один вопрос Куда смотрели когда давали разрешение на постройку домов !!!
Блатному 2017. Когда выдавали разрешение Парадовский с умилением смотрел на Петрова, Петров с умилением смотрел на Парадовского. А Шрамко в это время в Москве грезил, как его завалят баблом с Демидов и Брюсов парков...