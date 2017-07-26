Среда, 26 Июль, 13:34

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Сенатор республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. Готовы ли вы платить за въезд в Республику Алтай?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,82
€ 69,7
Brent
$ 51,5
27°
Обь
247см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

"Руки не опускаем": Карлин пообещал достроить "Демидов парк" в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Глава региона в своем блоге рассказал о преемственности власти и обманутых дольщиках

Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в своем блоге написал новый пост, где размышляет о преемственности власти и проблеме с дольщиками "Демидов парка", которую он возьмет на личный контроль. Глава региона подчеркнул, что по принципу преемственности власти приходится доводить до ума проблемные долгострои, изыскивать средства на выплату накопившихся долгов и отвечать за невыполненные в сроки обязательства.

"Доводим. Изыскиваем. Каемся. Никто же не верил, что нам удастся поставить точку в многолетней, тянущейся не одно десятилетие проблеме обманутых дольщиков. Но мы ее решили. И несмотря на то, что тема пострадавших дольщиков время от времени вспыхивает в регионе, она уже не носит таких угрожающих масштабов, как на "Барнаулстрое" — предприятии, из-за преступной деятельности руководства которого сам термин "долевое строительство" в течение многих лет вызывал у людей отторжение", — пишет в своем блоге глава региона.

Александр Карлин привел в пример тот факт, что Алтайский край на протяжении нескольких лет входит в группу лидеров среди регионов Сибири по темпам роста ввода жилья. При этом проблему дольщиков "Демидов парка" глава региона обещает взять на личный контроль.

"Сегодня, когда дольщики жилищного комплекса "Демидов парк" делятся своими тревогами по поводу достройки и ввода в эксплуатацию своего жилья, я могу говорить со всей уверенностью, что этот объект будет достроен. Да, он чрезвычайно проблемный, но я держу его на личном контроле. До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию квартиры в блок-секциях 4-7. В следующем году завершим вторую очередь этого комплекса. По крайней мере, дети дольщиков "Демидов парка" не успеют вырасти, а состав их семей кардинально не изменится к окончанию строительства, как у дольщиков "Барнаулстроя", — пишет губернатор.

Александр Карлин призывает в своем блоге не унывать, не опускать руки из-за того, что многие проблемы были созданы его предшественниками, когда жилищное строительство развивалось само по себе, а вопросы обустройства социальной инфраструктуры откладывались на потом.

"Руки не опускаем: решена проблема очередности и нехватки мест в детских садах региона (еще каких-то 5-7 лет назад ее решение казалось нереальным). На очереди – проблема строительства современных общеобразовательных учреждений в новых микрорайонах. В соответствии с прогнозируемой потребностью только в Барнауле в кварталах массовой застройки построим 11 новых школ. Да и в целом регион звание "края новых школ" не потеряет, а приумножит в самом ближайшем будущем. До 2025 года в крае будет возведено 28 новых школ, 156 школ подвергнутся капитальному ремонту, 84 — расширят свои учебные площади с помощью строительства дополнительных корпусов или реконструкции", — резюмировал губернатор.

Александр Карлин также добавил, что это некоторые примеры решения проблем, которые копились в Алтайском крае долгие десятилетия.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

26.07.2017 13:03
БЛАТНОЙ 2017

Один вопрос Куда смотрели когда давали разрешение на постройку домов !!!

0  0
26.07.2017 13:32
- гость -

Блатному 2017. Когда выдавали разрешение Парадовский с умилением смотрел на Петрова, Петров с умилением смотрел на Парадовского. А Шрамко в это время в Москве грезил, как его завалят баблом с Демидов и Брюсов парков...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
13:21
Офисные красавицы Алтайского края могут выиграть миллион рублей 1
13:15
Рекреационный сбор с туристов предложили взимать в Горном Алтае 7
13:10
Флешмоб в честь 75-летия "БКЖБИ-2" прошел в новом квартале "Времена года" 0
13:04
Ространснадзор посчитал опасным проезд на московских электричках 0
12:53
"Руки не опускаем": Карлин пообещал достроить "Демидов парк" в Новоалтайске 2
12:40
Ученые рассказали о позитивном влиянии водки на память 12
12:32
Более тысячи человек протестуют из-за отказа в выплатах "Тальменка-банком" 1
12:22
Сергею Шубенкову запретили слушать и использовать гимн РФ на соревнованиях 10
12:14
56 человек отравились макаронами в Москве – СМИ 0
12:02
Автомобиль Toyota Ipsum насмерть сбил пешехода в Бийске 3
11:50
Нижняя палата конгресса США поддержала ужесточение санкций против РФ 9
11:32
МВД: житель Горного Алтая устроил стрельбу в своем доме и ранил приятеля 0
11:21
Британский истребитель сопровождал Ту-22 ВКС РФ в небе над Черным морем 4
11:18
Дейнерис и Дедпул: образы участников костюмированного фестиваля Comic Сon 0
11:13
Коммунисты обвинили единороссов в незаконной агитации в Алтайском крае 17
11:03
Фотоновости. Ремонт улицы Веры Кащеевой начали в Барнауле 5
11:00
Новые услуги для абонентов края представила Tele2 0
10:53
Четыре человека скончались от отравления угарным газом в Кузбассе 2
10:44
Шарлиз Терон дерется и соблазняет женщин. Почему стоит идти на "Взрывную блондинку"? 0
10:36
Бийский пенсионер отдал "целителю" 60 тысяч рублей 1
10:30
Никаких мелочей: как правильно разместить гостей на свадьбе? 6
10:24
Отца 145 детей признали в Канаде виновным в многоженстве 0
10:14
Автомобили в Барнауле легче всего продать летом 1
10:06
СМИ: колбу с человеческим эмбрионом нашли у мусорного бака в Новосибирске 0
10:00
Автоцентр АНТ объявляет о запуске новых госпрограмм на автомобили HYUNDAI 0
09:48
Пропавший барнаулец с татуировкой льва на плече найден мертвым 0
09:35
Автобусы №28 прекращают работу в Барнауле из-за нерентабельности 0
09:30
Как выбрать групповые тренировки для себя? 2
09:23
СМИ: россиянина высадили из самолета в США за "оккупацию Крыма" 85
09:15
Часть жителей Бийска временно осталась без горячей воды и света 0
09:12
Что такое промилле и сколько можно выпить кваса за рулем? 40
08:56
СМИ назвали город, в котором пройдет "Евровидение-2018" 0
08:42
Пробки в три балла образовались на дорогах Барнаула утром 26 июля 0
08:30
"Ваша овсянка, сэр": топ-10 детективов, которые стоит прочитать этим летом 24
08:23
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус 5
08:10
Куда сходить с ребенком на каникулах? 0
07:51
Жизнь "Юбилейному" рынку в центре Барнаула продлили до весны 2018 года 14
07:33
Небывалый шанс: как развивается шахматный спорт в Алтайском крае 0
07:22
Как правильно заменить электросчетчик? Инфографика 3
07:03
Огромный дом с местом под теннисный корт продают в Барнауле за 30 млн руб. 6
06:48
Мы – то, что едим: доктор Денис Фуголь о вреде вегетарианства и сыроедения 13
06:32
С видом на стадион: фотоподборка 10 самых необычных отелей России 0
06:19
Солнце и 30-градусная жара ждут жителей Барнаула 26 июля 0
06:01
Алтайский вуз ждет документы от Минобрнауки для "кастинга" на пост ректора 2
05:01
Умный мальчик: состав правления ОАК расширили ради сына Рогозина 13
04:01
Смотрим на голубей-зацеперов, которые бесплатно катаются на автомобилях 0
03:01
Пенсионерка так хотела получить миллион, что перевела 200 тысяч мошенникам 1
02:01
Полицейского в Казахстане уволили за самосуд над педофилом 6
01:14
Новое оскорбление: полиция ищет подростков, залезших на крышу храма 9
00:58
Конь копытом убил шестилетнего ребенка в Новосибирской области 4

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.