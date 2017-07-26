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Ространснадзор обнаружил, что проезд на электричках в Москве, которые перевозят порядка 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным, пишет в среду, 26 июля, газета "Коммерсант".
Апрельская авария в московском районе Кунцево – столкновение электрички и пассажирского поезда – стала поводом для масштабной проверки Ространснадзора.
Ведомство проанализировало работу пригородных поездов на вокзалах в Москве, а потом, найдя многочисленные нарушения, начало проверять моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. По словам источника газеты, знакомого с материалами проверки, были выявлены множественные технические и технологические нарушения работы поездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.
В ведомстве подтвердили газете факт проверки и ее итоги. Другой источник издания рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно. По его данным, по результатам проверки весь подвижной состав, который прошел ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором сказано о закрытии ремонта только в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.
Уточняется, что у ЦППК есть не только свои поезда, но и арендованные у РЖД. В монополии изданию сообщили, что свой подвижной состав компания ремонтирует сама, а арендованный — РЖД. По данным другого собеседника газеты, самый сложный текущий ремонт моторвагонных вагонов ТР-3, при котором восстанавливается их ресурс, ведется формально в депо РЖД, ЦППК это оплачивает, однако выходит, что ремонт проводится ненадлежащим образом. В самой ЦППК перенаправили запрос в РЖД.
В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что сейчас проводится устранение нарушений и разработан план мероприятий. В транспортной прокуратуре, куда также передали итоги проверки ведомства, на запрос газеты не ответили. В Минтрансе сообщили, что не получали официальных уведомлений о ситуации. В департаменте московского транспорта запрос переадресовали в РЖД.
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