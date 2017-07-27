Что такое свобода? Это возможность выражать свою индивидуальность. Если ты молодой, активный и целеустремленный, тебе открыты все дороги. Этот ролик о том, что только ты выбираешь, насколько ярким будет твой путь.
Дорогие друзья! Мы рады представить наш новый TV ролик, посвящённый жилому комплексу "Времена года". Пишите свои впечатления о просмотренном в комментариях :) Это не просто реклама. Это ролик для людей и про людей. Про каждого из нас, про каждого жителя нашего города. В этом ролике мы хотели показать ценности которые являются основными в нашей компании: чувствовать себя свободно, проявить свою индивидуальность. Мы ждём тебя дома... В жилом комплексе "Времена года". За создание видео благодарим @timefilm.studio А перед публикацией ролика мы провели небольшой интерактив среди наших подписчиков . Так вот, оглашаем список победителей правильно ответивших на вопрос: @zemzyulka @valeriya_v_21 Ну и за креатив 😂: @chirkov_r1991 По получению призов напишем в Директ :) #исксоюз #исксоюзбарнаул #барнаул #барнаул22 #застройщик #новая #квартира #лучшее #для #вас #временагода #временагода22 #времена #года #ипотека #рассрочка #недвижимость #семья #каждому #ловимомент #строить #наше #призвание #стараемся #для #каждого #успех #вашвыбор
Ролик снят на крыше одного из новых домов барнаульского микрорайона "Времена года". Очень комфортный квартал для проживания молодых и активных. Здесь есть место для катания на роликах и велосипедах, аллеи для романтических прогулок, площадки для активного спорта. Рядом крупнейшие торгово-развлекательные центры краевой столицы, кафе и рестораны, молодежные развлекательные площадки.
Не думайте, цены на квартиры очень доступные: однокомнатную квартиру можно купить от 940 тысяч рублей.
Микрорайон "Времена года" находится в Индустриальном районе Барнаула, в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Уже сдано в эксплуатацию и заселено три дома, скоро сдача еще одного дома. Застройщиком является ООО "Инвестиционно-строительная компания "Союз".
Посетить ЖК "Времена года" можно по адресу: г. Барнаул, ул. Взлетная, дом 95. Мобильный офис продаж: 8 (3852) 58-10-58.
С проектной декларацией квартала "Времена года" можно ознакомиться на сайте: http://www.isk-soyuz.ru/catalog/kvartal-2010-vremena-goda/
Комментарии
ага.Офигенно комфортный для проживания.Ни дорог,ни школ.....И сплошная стройка вокруг.
по клипу: достойного хита российского не нашлось?
отвечаю сразу : нет,я не живу в этом районе. Я-не конкурент данной строительной компании.