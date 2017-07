Дорогие друзья! Мы рады представить наш новый TV ролик, посвящённый жилому комплексу "Времена года". Пишите свои впечатления о просмотренном в комментариях :) Это не просто реклама. Это ролик для людей и про людей. Про каждого из нас, про каждого жителя нашего города. В этом ролике мы хотели показать ценности которые являются основными в нашей компании: чувствовать себя свободно, проявить свою индивидуальность. Мы ждём тебя дома... В жилом комплексе "Времена года". За создание видео благодарим @timefilm.studio А перед публикацией ролика мы провели небольшой интерактив среди наших подписчиков . Так вот, оглашаем список победителей правильно ответивших на вопрос: @zemzyulka @valeriya_v_21 Ну и за креатив 😂: @chirkov_r1991 По получению призов напишем в Директ :) #исксоюз #исксоюзбарнаул #барнаул #барнаул22 #застройщик #новая #квартира #лучшее #для #вас #временагода #временагода22 #времена #года #ипотека #рассрочка #недвижимость #семья #каждому #ловимомент #строить #наше #призвание #стараемся #для #каждого #успех #вашвыбор

