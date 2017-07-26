В Алтайском крае пройдет кастинг для офисных красавиц. Прошедшие кастинг смогут принять участие во Всероссийском конкурсе красоты. Главный приз конкурса — миллион рублей.
Помимо этого, в финале конкурса будут разыграны путевки за границу и по России, гаджеты, ювелирные украшения и многое другое.
Принять участие в конкурсе "Мисс Офис – 2017" могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет, работающие в офисе и проживающие на территории России. Как пишут организаторы, семейное положение и наличие детей не имеют значения.
В Барнауле кастинг состоится 12 августа в 15:00 в ТРЦ "Весна".
Уточнить информацию можно по телефону: +7 931 311 55 83.
Финал конкурса "Мисс Офис" проходит ежегодно на лучших площадках Москвы. Офисные красавицы из всех регионов России представляют себя и свою компанию. В жюри конкурса входят руководители крупнейших компаний России, политики, известные актеры, телеведущие, спортсмены, модельеры. Подчеркивается, что участницы демонстрируют не только внешние данные, но и интеллектуальные и творческие способности. Основная задача конкурса — формирование образа успешной деловой женщины, пропаганда эстетического восприятия современного делового стиля и образа жизни.
Комментарии
А потом тык-тык!
Что тык-тык? Уже давно известно, скорее всего, кто победит. Бредятина все эти конкурсы.
конкурс за титул "Мисс офисный планктон" стартует