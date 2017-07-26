Фото: wikimapia.org
Принятие законопроекта о введении курортного сбора в четырех регионах России, включая Алтайский край, вызвало резонанс и в соседней Республике Алтай — сенатор от этого региона Владимир Полетаев предложил ввести так называемый рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай.
"Подобный сбор необходим не только для регионов, где имеются курорты, но и для других популярных у туристов российских территорий. Это Горный Алтай, Бурятия, Камчатка, Золотое кольцо России. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации", — цитирует РИА Новости слова члена Совета Федерации.
Он уточнил, что рекреационный сбор не должен быть обременительным для граждан. Оптимальным его размером сенатор назвал 30–50 рублей. "Сбор этих средств мог бы проводиться при въезде в регион", — объяснил Полетаев.
Средства, согласно его предложению, должны поступать в местные бюджеты и направляться на благоустройство муниципальной инфраструктуры. Дело в том, что, как считает сенатор, туристы "успевают нанести значительный ущерб муниципальным объектам, коммунальные службы не справляются с этой нагрузкой".
Согласно выкладкам политика, если бы туристы заплатили рекреационный сбор в размере 50 рублей в 2016 году, то Горный Алтай получил бы дополнительно 100 миллионов рублей.
Напомним, на прошлой неделе Госдума приняла проект закона о введении курортного сбора в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым. На этой неделе закон одобрил Совет Федерации.
Взимать курортный сбор начнут с мая 2018 года. В Алтайском крае он будет действовать в Белокурихе и составит 30 рублей в сутки с человека.
Комментарии
Что значит при вьезде? совсем дурной чтоль?
Наш ответ на американские санкции!
– Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги без труда – и идиотов, которые готовы трудиться не богатея.
Иван Рузский 34
Туристический, рекреационный и т.д. - не проще ли объединить эти сборы в "виАланчельный" ?
Когда граждане других государств, приезжая в страну назначения платят курортный сбор на поддержку курортной инфраструктуры. Но, когда граждан собственной страны облагают такими дополнительными налогами - это развитие внутреннего туризма для граждан страны? Бред. Не за горами налог на воздух. Видимо плохи дела с бюджетом совсем.
Ешё на дым и на окна.
Действительно идиоты. На воздух надо налог. НА ВОЗДУХ.
Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации
Это разве в изначальный ценник не заложено?
Счетчик входящих и исходящих каждому на дверь и всех делов, а в конце месяца оплата по выбранному тарифу. Пенсионерам и детям скидки, так и быть....
Следующим шагом будет закабаление холопья на территории проживания, введение подорожных грамот и прочего всякого интересного.
Этот сбор надо сделать пропорциональным размеру ступни . А одноногие могут платить половину.
Сказка Чиполлино становится реальностью. Кстати раньше проезд по мосту Ая был платный там стояла пара хмырей и собирали по 20 р. Время идет по кругу xD
Видимо плохи дела с бюджетом совсем.
судя по новостям дела великолепны сотни миллионов просто рвут
Следующим шагом будет закабаление холопья на территории проживания, введение подорожных грамот и прочего всякого интересного.
к этому и идем
не поеду в горный из принципа
это испытание,сколько выдержит народ,ну ворую,ну граблю,ну плюю на всех,мне есть куда бежать,на что жить
а на баранов,наклал ,последние годы так и есть,своровали и за бугор и что вы сделаете,бе-бе-бе
А жителям горного Алтая и др указанным ввести сбор за въезд в другие регионы. В какие территории въехал или сколько территорий пересёк - везде плати. Заживем. Чем один регион лучше другого? Неравенство.
Уровень слабоумия сенаторов, по последним оценкам экспертов, полез вверх
26.07.2017 14:07 - прямой путь к суверенизации отдельных регионов страны, а вы думали чЁ они везде правительств понаделали, министры хр@новы.
Можно ещё шагомерами и ЖыПыэС-глонасами каждого отдыхающего оснастить, чтоб платили пропорционально нанесенному инфраструктуре ущербу. Под это дело нужно создать государственную программу "Ни шагу на шару!", организовать выдачу и прием опломбированных устройств, создать парочку министерств.
Ну и датчики-газосчетчики в нос каждому отдыхающему, конечно, ведь они своим метаболизмом нарушают уникальную атмосферу заповедных и прочих уникальных рекреационных зон.
Полагаю, что выгоды от этой тухлой затеи, и указания с верху, не будет никакой! Пока в Администрации не научаться сами, самостоятельно мылить и что то самостоятельно делать.
СССР БЫЛ НАСТОЛЬКО НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫМ И НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, ЧТО ДАЖЕ 25 ЛЕТ СПУСТЯ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВЕДУТ БОРЬБУ УЖЕ НЕ С ГОСУДАРСТВОМ, А С ПАМЯТЬЮ О НЁМ!
СЛАВА СОВЕТСКОМУ НАРОДУ!
Давай только деньги, деньги, деньги и деньги! Вот и вся забота! Как обычно, копилка лопнет - и поди их свищи, эти деньги. И заново - деньги, деньги и деньги!
26.07.2017 14:07 - прямой путь к суверенизации отдельных регионов страны, а вы думали чЁ они везде правительств понаделали, министры хр@новы.
так и есть. просто разваливают страну
Начиная с заголовка статья прекрасна!
https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2017/07/a_10802948.shtml
А если я проездом... мне вот только до бирюзовой ктауни доехать надо. Тоже платить, да?