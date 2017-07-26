Фото Андрея Ишутинова
Губернатор Алтайского края Александр Карлин дополнительно выделил на реконструкцию дорог в нагорной части Барнаула, в районе медицинского кластера, почти 100 млн рублей.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что 21 июля глава края подписал распоряжение о направлении на эти цели 95,5 млн рублей.
За счет этих средств будет выполнена реконструкция автомобильных дорог с наружным освещением на них по улице Ляпидевского и улице 6-я Нагорная с устройством парковок на 530 машино-мест.
В результате в районе нового перинатального центра "ДАР", краевой клинической больницы и поликлиники, а также рядом с детским туберкулезным санаторием, центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования будет создано парковочное пространство.
"Дороги будут реконструированы с учетом проезда автомобилей "скорой помощи", с обустройством пешеходных зон, а также со всеми условиями для людей с ограниченными возможностями", — добавляют краевые власти.
Кроме того, намечен ремонт трамвайного переезда на Змеиногорском тракте со строительством светофора. Работы предполагается завершить до конца 2017 года.
Комментарии
все в кластерах - какое модное слово однако