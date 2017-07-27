Некоторые родители жалуются, что их детей интересуют только различные гаджеты и ничем другим они заниматься не хотят. Но часто такая ситуация складывается из-за того, что ребенка никто и не пытается отвлечь чем-то другим. Не знаете, как разнообразить свободное время своего чада? Читайте гид от Amic.ru, в котором мы расскажем об интересных мастер-классах в краевой столице.
Создать свой мультфильм
Студия "Мультвили" (Мерзликина, 8) проводит мастер-классы по созданию различных мультипликационных фильмов. Здесь можно создать свой фильм из лего, пластилина и используя другие техники. За полтора часа ребенок узнает, как сделать анимацию в домашних условиях, какие можно использовать планы и как создать своего мультипликационного героя. В конце занятия каждый уходит со своим мультфильмом. При записи на курс мультипликации участие бесплатное, без записи — 200 рублей. Для участия необходима запись по телефону: +7 (962) 819-19-33.
Приготовить что-то вкусненькое
Кофейня Granmulino (Песчаная, 83) каждую субботу в 13:00 проводит абсолютно бесплатные мастер-классы. В "Школе юного повара" под руководством профессионалов дети смогут научиться готовить пиццу, пасту, бутерброды, фруктовые роллы и многие другие блюда. Подробную информацию можно получить по телефону: 36-36-00.
Порисовать песком
В студии Sandland (Попова, 194) можно научиться рисовать песком. Здесь проводятся как индивидуальные занятия, так и групповые. Первые обойдутся в 600 рублей, вторые – в 300. Занятие длится 1 час. Записать ребенка на мастер-класс можно по телефону: 573-613.
Сделать картину из опилок и украшение из фоамирана
В школе творческого развития "Вдохновение" (Георгиева, 14) проводят мастер-классы по созданию картин из природных материалов, таких как опилки, в техниках "Кружева" и "Рельеф", кроме того, здесь можно сделать красивую заколку, браслет, кошелек и другие аксессуары из фоамирана. Записаться и уточнить стоимость занятия можно по телефону: +7 (961) 233-91-46. На мастер-класс приглашают детей от 5 до 16 лет.
Научиться всему и сразу
Компания "Творческие люди" проводит выездные мастер-классы, которые стоит заказывать на детский праздник. Всего тут около семидесяти направлений, среди которых рисунки на воде, различные техники декорирования и многое другое. Договориться о проведении занятий можно по телефону: 8-913-272-94-47.
Комментарии