Фото: Doubletap.co
В компании Delta Air Lines заявили, что россиянин, которого сняли с рейса Сиэтл — Атланта, нарушил правила безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.
Ранее россиянин Андрей Еремин сообщил на своей странице в Facebook, что его высадили из самолета после того, как его сосед отказался лететь с ним, обвинив в "оккупации Крыма". Россиянин утверждал, что компания поддержала недовольного клиента, из-за чего ему пришлось лететь другим рейсом.
В заявлении Delta говорится, что при подготовке рейса 1588 к взлету прибывший с опозданием пассажир ворвался через закрытую дверь на выходе на посадку, в результате чего сработала сигнализация. Итогом нарушения правил безопасности стало то, что правоохранители допросили пассажира, а затем перенесли ему бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий, добавили в компании, напомнив, что инцидент произошел 24 июля.
Комментарии
– Демократия – это воздушный шар, который висит над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие шарят у вас по карманам.
Бернард Шоу
Версия авиакомпании выглядит более правдоподобно. Если бы что-то было незаконно, пассажир немедленно бы видео сделал и в фейсбуке выложил, поскольку телефоны там в ручную кладь сдавать не надо. Да и на русских в самолётах там смотрят, скорее, как на местных с российскими корнями, чем на иностранцев-агрессоров. Так что товарищ-то, похоже, не совсем правду изложил.
Ни за что не поверю, что перед этим (если высадка вообще имела место быть), бортпроводницы не попытались уговорить соседа по кресле поменять место или не пытались найти другое место россиянину.
Когда прочитал жалобу русского американца сразу показалась неправдоподобной!
Недовольный авиадебошир пытается мстить авиакомпании за своё неадекватное поведение.
Почему-то объяснения американцев вызывают больше доверия.
Уже выкручиваются, русофобы. В Америке ущемляют права русскоязычных! Путин, введи войска!
все врут