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Маткапитал на ветхий дом: как на Алтае "отмывают" государственные деньги

, ИА "Амител"
Эксперты призывают ужесточить закон о материнском капитале

Фото: vyatka-grad.ru

Материнский капитал — это серьезная помощь от государства, но нередко она приводит и к негативным последствиям. Это и обналичивание средств за счет покупки дешевого дома по завышенной цене, и двойная перепродажа, и фиктивная сделка. Все это возможно и активно используется мошенниками из-за многочисленных лазеек в законе. Эту тему обсудили на заседании Алтайского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" во вторник, 25 июля.

Материнский капитал — это мера повышения рождаемости, которая отлично и сразу сработала, считает депутат Госдумы от Алтая, единоросс Даниил Бессарабов. Однако проблема в реализации этой меры, особенно если речь идет о таком направлении расходования средств капитала, как улучшение жилищных условий.

С депутатом солидарна заместитель министра труда и социальной защиты, начальник управления по социальной политике Наталья Оськина. Она рассказала, что в Алтайском крае много подобных негативных примеров. Например, когда дом покупается на средства материнского капитала, но он либо сразу в плохом состоянии, либо быстро в него приходит. Или наоборот: дом на маткапитал покупают, но в нем никто не живет. Все это может свидетельствовать о том, что он куплен только лишь для обналичивания средств. Иногда и при непосредственном участии самих мамочек.

"Массово это выяснилось, когда произошел паводок 2014 года, и после него стали проверять, каким домам требуется помощь",— отметила она.

По словам начальника отдела социальных выплат Пенсионного фонда Яны Поздняковой, из 150 тысяч семей в крае, которые получили сертификаты, 113 тысяч выбрали направление "улучшение жилищных условий". На это было перечислено более 41 млрд рублей.

По федеральному закону маткапитал может направляться на приобретение, строительство жилого помещения через любые, не противоречащие закону сделки.

"Но в законе нет критериев, которые позволили бы определить, если ли реальное улучшение жилищных условий, органы ПФР не могут оценивать законность сделки и пригодность жилья для проживания", — добавила она.

Тем не менее в 2016 году было 68 отказов на выдачу капитала на покупку жилья из-за справки от муниципалитетов о том, что жилье непригодно для проживания. Справка — это единственный и добровольный источник информации от местных администраций.

Пенсионный фонд России предлагает прописать в законе, что на средства маткапитала нельзя купить непригодное жилье.

Яна Позднякова сообщила также, что выявляются факты перепродажи жилья, в том числе и внутри семьи.

Еще одна проблема, которую пока не может решить закон, — права самого ребенка. Некоторые родители, получив маткапитал, просто "забывают" оформить право собственности на дом на ребенка.

Очень много примеров привел заместитель главы администрации Топчихинского района Александр Назаренко. Так, в селе Красноярка на маткапитал куплено 17 домов, но в восьми из них никто не живет. В Зимино пустует почти половина из 32 таких домов. В Чистюньке 64 дома, но 18 из них ветхие и аварийные.

С такими же примерами на заседание приехала заместитель главы администрации Калманского района Елена Бестерфельд. Она считает, что закон требует уточнения — нужно прописать минимальную квадратуру на человека при покупке жилья на средства маткапитала.

И Бестерфельд, и Назаренко с сожалением отметили оборотную сторону этой государственной помощи: нередко женщины рожают детей именно ради маткапитала.


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Комментарии

26.07.2017 14:28
- гость -

41 лярд в край перечислили. Плохо что ли? Они ведь не съедены были, а потрачены. Да на то же жилье, может, и потрачено, только которое с меньшим кол-во ограничений приобретено. Да, даже, если на авто потратили. В семье оно не лишнее.

0  0
26.07.2017 14:32
- гость -

Этот бы ветхий домишко, взять и аккуратно бы перенести на площадь Ленина, в память о внуке Вани Жукове, писавшему свое письмо на деревню дедушке.

0  0
26.07.2017 15:00
- гость -

Медом не корми- дай заглянуть в чужой карман!

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