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Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Сенатор республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. Готовы ли вы платить за въезд в Республику Алтай?

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А вы готовы платить за въезд в Горный Алтай? Опрос Amic.ru

, ИА "Амител"
Сенатор Республики Алтай предложил с въезжающих в Горный Алтай брать по 30-50 рублей

Фото: Gfhome.ru

Сенатор Республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. По подсчетам политика, в случае введения такого сбора в бюджет республики в 2016 году дополнительно поступило бы 100 млн рублей. Эти средства предполагается направить на модернизацию инфраструктуры, нагрузка на которую постоянно растет.

В социальных сетях жители страны уже выражают возмущение подобной инициативой. Редакции  ИА "Амител" интересно мнение читателей. А вы готовы платить за въезд в Республику Алтай?

Опрос

Как ранее сообщало ИА "Амител" , на прошлой неделе Госдума приняла проект закона о введении курортного сбора в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым. На этой неделе закон одобрил Совет Федерации.

Взимать его будут с мая 2018 года. По решению региональных властей в Алтайском крае он вводится в Белокурихе и составит 30 рублей в сутки с человека.

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Комментарии

26.07.2017 13:53
- гость -

– Демократия – это воздушный шар, который висит над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие шарят у вас по карманам.

Бернард Шоу

0  0
26.07.2017 14:04
- гость -

Почему у нас людей считают за баранов?

0  0
26.07.2017 14:05
- гость -

вообще это прямое нарушение конституции

0  0
26.07.2017 14:08
Николай

Нужно быть патриотом и не жалеть денег на развитие Родины!

0  0
26.07.2017 14:09
- гость -

Дело не в сумме, а в том, что мне опять ставят условия за то, что раньше было безусловным. Очень надеюсь, что введут специальную полицию, которая будет подходить к людям, оказавшимся в Г.А. и требовать предъявления документов. И сколько на этом мошенниками и хамами, наделёнными полномочиями, будет истравлено душ.

0  0
26.07.2017 14:09
Матвей

Это небольшие деньги, но огромная польза для государства.

0  0
26.07.2017 14:11
- гость -

раздолбали всё производство, а теперь будут население поборами за воздух до бунта доводить.

0  0
26.07.2017 14:13
- гость -

Матвей,язык твой- враг твой!

0  0
26.07.2017 14:14
- гость -

Можно ещё шагомерами и ЖыПыэС-глонасами каждого отдыхающего оснастить, чтоб платили пропорционально нанесенному инфраструктуре ущербу. Под это дело нужно создать государственную программу "Ни шагу на шару!", организовать выдачу и прием опломбированных устройств, создать парочку министерств.

Ну и датчики-газосчетчики в нос каждому отдыхающему, конечно, ведь они своим метаболизмом нарушают уникальную атмосферу заповедных и прочих уникальных рекреационных зон.

0  0
26.07.2017 14:15
Матвей

А вы против развития российского государства как реакционной зоны?

0  0
26.07.2017 14:15
- гость -

Это небольшие деньги, но огромная польза для государства.

Сократить едроботам жалование на 30 руб в день. Огромная польза для государства

0  0
26.07.2017 14:15
- гость -

Матвей ты ЧУВАК? там тоже деньги из воздуха многие лепят.

0  0
26.07.2017 14:17
- гость -

6.07.2017 14:15
Матвей - сам то читал чЁ написал? Или один из немногих кто "ЗА"?

0  0
26.07.2017 14:17
- гость -

Матвейка не понимает, что кроме чувства гадливости ничего не вызывает...

0  0
26.07.2017 14:19
- гость -

26.07.2017 14:15
Матвей - "государство - зона" - сильно сказано

0  0
26.07.2017 14:20
- гость -

26.07.2017 14:15
Матвей
Зачёт. Будет сплошная рекреационная зона.

0  0
26.07.2017 14:20
- гость -

26.07.2017 14:11
- гость -
раздолбали всё производство, а теперь будут население поборами за воздух до бунта доводить.

Слышь нуда...., ты в Горный два раза за лето выбираешься...ну отдашь сотку...обеднеешь что ли? Чего ты несешь, какие поборы.....!???Это даже не кружка пива хорошего....

0  0
26.07.2017 14:22
- гость -

В заголовке не корректный вопрос! В СУТКИ!!!

0  0
26.07.2017 14:23
- гость -

26.07.2017 14:17
- гость -
6.07.2017 14:15
Матвей - сам то читал чЁ написал? Или один из немногих кто "ЗА"?

Знаю одного в Белке, недвижимости валом, но с налогами у него нелады, государству отдает копейки...наверное здесь тоже гундит что его обобрали....А Белокуриху господь бог содержит...он так думает....

0  0
26.07.2017 14:24
- гость -

26.07.2017 14:22
- гость -
В заголовке не корректный вопрос! В СУТКИ!!!

И что????, обеднеешь на 500 рублей...это кружка хорошего пива, даже полторы......

0  0
26.07.2017 14:27
- гость -

согласен если жители горного тоже будут платить нам,а если нет то пусть сидят в своей республике

0  0
26.07.2017 14:29
- гость -

я бы платил 30 рублей за въезд если потом бы с меня не где по 50 по 100 за проезд не брали

0  0
26.07.2017 14:30
- гость -

И что????, обеднеешь на 500 рублей...это кружка хорошего пива, даже полторы......

Давай я тебе номер карты скину. Будешь мне 30 руб. каждый день отправлять

0  0
26.07.2017 14:39
- гость -

Мы провели семьёй из 3 человек в горном 7 суток, оставили там примерно 30 тыс руб без сбора, те доплату еще за въезд 3чел*7дн*50 руб =1050 руб считаю наглостью

0  0
26.07.2017 14:42
- гость -

26.07.2017 14:30
- гость -
И что????, обеднеешь на 500 рублей...это кружка хорошего пива, даже полторы......

Давай я тебе номер карты скину. Будешь мне 30 руб. каждый день отправлять

Без проблем, но ты будешь приходить ко мне летом стричь траву на газоне, а зимой чистить снег.....

0  0
26.07.2017 14:42
- гость -

6.07.2017 14:39
- гость -
Мы провели семьёй из 3 человек в горном 7 суток, оставили там примерно 30 тыс руб без сбора, те доплату еще за въезд 3чел*7дн*50 руб =1050 руб считаю наглостью

Неподъемная для тебя сумма?

0  0
26.07.2017 14:44
4ugun

А какая там инфраструктура на которую они хотят собирать деньги? м-52 ремонтируемая из федерального бюджета... и все. Остальное комерческие объекты, где и так все готовы тебя ободрать как липку.

0  0
26.07.2017 14:44
- гость -

Из за роботизации кассиров скоро сократят в магазинах, в банках...
тысячи людей окажутся на улице без работы, отдых им тоже противопоказан, так как билеты очень дороги а еще курортный сбор платить. Вот так у нас, построенное нашими предками имущество в один день чубайсо-гайдаровцы продали за бесценок заграничным компаниям, а теперь потихоньку лишают людей возможности даже заработать на еду.

0  0
26.07.2017 14:45
- гость -

Без проблем, но ты будешь приходить ко мне летом стричь траву на газоне, а зимой чистить снег.....

Нет. Не буду. В этом и вся прелесть.

0  0
26.07.2017 14:46
- гость -

26.07.2017 14:42
- гость -
6.07.2017 14:39
- гость -
Мы провели семьёй из 3 человек в горном 7 суток, оставили там примерно 30 тыс руб без сбора, те доплату еще за въезд 3чел*7дн*50 руб =1050 руб считаю наглостью

Неподъемная для тебя сумма?
возможно и так, а может просто не стану туда каждый год возить тридцатку, буду ездить раз в 5 лет

0  0
26.07.2017 14:46
- гость -

Неподъемная для тебя сумма?

В любой нормальной семье косарь не лишний.

0  0
26.07.2017 14:51
- гость -

26.07.2017 14:45
- гость -
Без проблем, но ты будешь приходить ко мне летом стричь траву на газоне, а зимой чистить снег.....

Нет. Не буду. В этом и вся прелесть.


Прелесть в том что кто то в Горном тоже стрежет траву и чистит снег(это я абстрактно), а многие говорят что Горный гадюшник......., а может наши тридцадки изменят Горный в лучшую сторону?

0  0
26.07.2017 14:54
- гость -

26.07.2017 14:46
- гость -
Неподъемная для тебя сумма?

В любой нормальной семье косарь не лишний.

Не спорю, не лишний...но ты уж че то совсем....едешь отдыхать и жмешься, в Горном косарь вообще не деньги, если конечно с собой тушёнкой не затарится и хлебом...и самогонкой от тестя.

0  0
26.07.2017 14:54
туристка

30-50 рублей для одного человека за въезд в регион разово - приемлемая сумма. мне лично не жалко, если это поможет в защите окружающей среды. сами там часто отдыхаем, культура большинства туристов оставляет желать лучшего. и свалки тоже разочаровывают. глаза бы больше радовались, если бы не было этих куч то тут, то там.

0  0
26.07.2017 14:55
- гость -

26.07.2017 14:46
-

Неподъемная для тебя сумма?
возможно и так, а может просто не стану туда каждый год возить тридцатку, буду ездить раз в 5 лет

Ну тогда отдыхай на своих 6 сотках.......

0  0
26.07.2017 14:56
- гость -

Прелесть в том что кто то в Горном тоже стрежет траву и чистит снег

у нас в крае дороги зимой не чистят? или обочины не выкашивают? на территориях баз уборка ведется за счет средств поступающих от проживающих. а тут бабки пойдут в общак, тьфу блин, в бюджет ...

0  0
26.07.2017 14:58
- гость -

Наши тридцатки могут изменить только материальное положение чиновников, сидящих на этих сборах.

0  0
26.07.2017 15:01
- гость -

26.07.2017 14:51
- гость

1) По принципу: яжезаплатил, станут гадить еще больше.
2) Для нашей семьи (4 человека) - сумма ощутимая будет, как минимум, одна пара обуви.
3) что делать тем, кто живет м/у двумя регионами, например, по работе? Студенты еще как-то подтвердят, а не студенты? Или у кого родственники в разных регионах, вызов делать!?

Бред, полнейший бред. Или это разовый платеж за въезд, или лучше отменить совсем.

0  0
26.07.2017 15:01
- гость -

Помнится в 90-е это уже было. На границе платили сбор и предупреждали что будут ходить по берегу Катуни и штрафовать не имеющих квитанции. Правда, проверяющих не видел ни разу, но отдыхающие относились к этому спокойно. Хотя уровень жизни был значительно ниже.

0  0
26.07.2017 15:04
- гость -

Прелесть в том что кто то в Горном тоже стрежет траву и чистит снег(это я абстрактно), а многие говорят что Горный гадюшник......., а может наши тридцадки изменят Горный в лучшую сторону?

Если до этого тысячи не изменили, то тридцатки не изменят явно. И об улучшении какой инфраструктуры идет речь? Уже очень много подобных сборов, которые уходят в никуда. Транспортный налог, фонд капитального ремонта. Если хотят собирать деньги, то пусть представят программу, где будет сказано, куда эта каждая тридцатка пойдет. Пока лишь это выглядит как попытка на ровном месте подлатать дырявый бюджет.

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