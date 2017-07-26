Фото: vk.com/barneos22
Барнаул продолжает "обрастать" новыми камерами фиксации нарушений правил дорожного движения.
Об установке очередного спецустройства сообщают в среду, 26 июля, очевидцы в паблике Barnaul 22. "Ставят камеру видеофиксации на Ленина, 151", — уточняет автор заметки.
Отметим, что установкой новых камер на улицах Барнаула специалисты занимались и в предыдущие два дня. Так, в понедельник аппаратуру установили в районе ТРЦ "Европа", а накануне — на улице Солнечная Поляна.
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В городской ГИБДД порталу Amic.ru по этому поводу сообщили, что в данный момент проводится монтаж и настройка устройств. Затем камеры начнут работу в тестовом режиме.
Когда оборудование запустят в постоянную эксплуатацию, граждан проинформируют об этом.
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