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Компания Apple запустила в РФ бессрочную программу trade-in, которая позволяет обменять старые iPhone на новые устройства с доплатой. Программа распространяется только на смартфоны, пишут "Ведомости".
Уточняется, что партнерами американской корпорации по программе стали сети "Связной", "М.видео" и re:Store. В "Связном" изданию сообщили, что программа уже работает и обменять смартфон можно уже в 100 торговых точках сети. С августа данная возможность будет реализована во всех магазинах "Связной". Представитель компании отметил, что программа будет бессрочной.
Сеть re:Store тоже начала менять телефоны, однако пока она собирается продолжать программу до середины августа текущего года. Затем она может стать бессрочной. В "М.видео" газете рассказали, что компания согласовывает условия программы с Apple.
Обмену подлежат модели от iPhone 4 и старше в хорошем состоянии. В re:Store уточнили, что размер скидки на новый смартфон может составить до 30%.
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