Фото: pharmvestnik.ru
Совет по качеству образования создается в Алтайском крае — новая структура призвана координировать работу в сфере развития данной отрасли.
Как сообщили в краевом минобрнауки, в состав совета войдут представители самого регионального министерства, представители муниципалитетов, ректоры вузов, представители отделений краевого учебно-методического объединения, директора школ, а также АКИПКРО и АКИАЦ.
"В числе основных направлений деятельности Совета — рассмотрение результативности и эффективности функционирования системы управления и оценки качества общего образования, независимых оценочных процедур качества предметного образования обучающихся всех уровней (государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных оценочных процедур) и исследования компетенций учителей", — указывают в краевом минобрнауки.
Кроме того, новая структура будет генерировать предложения и инициативы по развитию и совершенствованию системы оценки качества общего образования.
Комментарии
Из истории когда коту делать нечего ...........
Впору о доступности образования создавать, а не о качестве. Ничего это не даст, только доплаты членам. Могу представить, сколько еще всякой писанины добавить педагогам, они и так львинную долю времени тратят на всякую бесполезную стат фигню.
И зачем отдельно финансируемая система, денег много лишних? Обычные сотрудники фирм бесплатно нагрузки всяческие имеют имеют, типа, сам шофер, сам продавец, сам маркетолог и т.п. Ниче, справляются. Пусть начи чинуши тоже себя людьми ощутят, тем более, что у каждого еще дофига всяких секретарей и помощников.
Ну...Образование ещё глубже упадет, педагоги кроме того, что потеряли свободу самовыражения и частично зарплату, теперь будут окончательно канцелярскими работниками!Что ж мы такие никудышные то....
Пропало алтайское образование...
а приплачивать будут? Я тож хОчу генерить идеи за малу толику.
26.07.2017 15:10
- гость -
Ага, щас.. Самим мало.
Чиновники? Как могут контролировать качество те, кто его уничтожает?
26.07.2017 15:19
- гость
Так вот это и будут контролировать. А вообще на отмыв денег похоже.
Еще вспомнился Маяковский: "Прозаседавшиеся"
Смысл!? В чем смысл этой недоконторы? Вчитайтесь в основное назначение?
Школе не методики оценки нужны, а хорошее помещение с оборудованием и хорошие педагоги. ВСЕ! Остальное - это взаимодействие хорошего педагога и учеников. Так и появляются талантливые ученые, специалисты и прочие нужные люди стране. Ведь 90% таланта - это работа ученика и педагога.
26.07.2017 15:19
- гость
Да без проблем! Ведь руководит же министерством образования АК экономист! Да один из замов его - налоговик. Ведь теперь в школе Крылова то не учат!
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:"
В новую структуру войдут чиновники, ректоры и руководители школ для исследования компетенций учителей.
Мда...А судьи кто?
26.07.2017 15:19
- гость -
И не дай бог, если в этом "Совете по качеству", вдруг окажется, извращенец с сомнительной ученой степенью моралист. И совсем трындец, если их будет там, аж два!
А кто второй?