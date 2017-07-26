О том, что краевые власти делают ставку на событийный туризм, рассказал начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Рано делать выводы

Начальник профильного ведомства отметил, что ежегодно в нашем регионе проходят фестивали и праздники, которые привлекают тысячи туристов из других регионов России и из-за рубежа.

Что касается спада турпотока, который отмечают многие игроки рынка, то Захаров призвал не торопиться с выводами.

"Не хотел пока озвучивать какие-то конкретные цифры. Дело в том, что данные по первому полугодию от муниципалитетов мы получим в середине августа. Прошлый год был более комфортным для развития внутреннего туризма. Это связано с объективными факторами. В основном туристы отдыхали в нашей стране. Конкуренции было больше между регионами. В этом году условия изменились. Многие жители рассматривают зарубежные курорты", — пояснил Юрий Захаров.

Также спикер отметил, что в текущем сезоне на Алтае не отмечается падение спроса. Так, на начало июля Бирюзовую Катунь посетило порядка 110 тысяч человек – показатели уровня прошлого года.

"В этом году еще и погодные условия специфические. Но могу сказать, что падения мы не ожидаем. Думаю, что мы рост покажем. Но полную картину мы увидим в августе", — добавил Захаров.

Туркомплекс за миллиард рублей

Несколько лет назад в Алтайском крае заявили о готовности построить в селе Завьялово круглогодичный санаторий на 800 мест. Стоимость объекта, по предварительным подсчетам, составила почти один миллиард рублей.

Напомним, в Завьяловском районе уже был определен участок под строительство комплекса.

Сегодня есть проект туркомплекса, сформирована концепция и разработан инвестиционный паспорт.

"Сейчас стоит самая сложная задача — найти инвестора под этот объект. Мы стараемся его позиционировать на всех форумах и в целом в работе с инвесторами. Но я надеюсь, что работа принесет результат. Интерес есть. Перспективы имеются, весь вопрос в работе по продвижению площадки", — пояснил Захаров.

Событийный и гастрономический

Алтайский край делает ставку на событийный и гастрономический туризм. Региональные власти считают, что это один из самых верных способов увеличения турпотока.

В качестве примера Захаров назвал недавний фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". По словам Юрия Владимировича, это событие может считаться идеальным примером масштабного событийного мероприятия.

"Каждый год количество таких фестивалей возрастает. Мероприятия привлекают гостей и дают новые возможности для развития бизнеса в регионе", — отметил Захаров.

В туристическом плане на текущий сезон заявлены крупные мероприятия. В Национальный календарь событий вошли гастрономические праздники Алтайского края. Уже в конце июля на территории базы отдыха "Гуселетовские плесы" Романовского района в третий раз проведут фестиваль вареника "Всэ будэ смачно".

В программе фестиваля заявлены работа вареничного хутора, различные выставки, кулинарные мастер-классы, дегустации и чемпионат по лепке вареников. В прошлом году этот фестиваль посетило более семи тысяч человек.

Номерной фонд

Новые туристические объекты открылись в 2017 году в Алтайском, Павловском, Родинском, Романовском, Змеиногорском районах и Белокурихе.

"Туристические предприятия Алтайского края меняют качество своего номерного фонда. Совокупный номерной фонд региона насчитывает 50 тысяч номеров, 20 тысяч — круглогодичные. Количество всесезонных объектов для размещения туристов увеличивается ежегодно. Только в Алтайском районе за полгода открыто 10 новых туристических объектов вместимостью более 470 человек. Большинство объектов — круглогодичные", — добавляет начальник ведомства Юрий Захаров.