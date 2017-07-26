Фото: action.naacp.org
В Иркутске перед судом предстанет мошенник, который обкрадывал матерей-одиночек. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на МВД России "Иркутское".
В ведомстве сообщили, что злоумышленник пользовался сайтами знакомств, представляясь успешным предпринимателем. Одиноким женщинам он говорил, что ради налоговых льгот готов помогать им и их детям. А чтобы данная помощь была "адресной", просил предоставить сведения о банковских картах и персональные данные.
Таким образом мошенник получал доступ к счетам жертв. От его действий пострадало свыше 20 женщин из разных российских городов, которые расположены в Московской, Омской, Ростовской, Амурской, Астраханской областях, а также Камчатском, Краснодарском, Пермском, Забайкальском краях и иных регионах.
Своими действиями злоумышленник нанес ущерб на сумму более 700 тысяч рублей. В данный момент мужчина находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Нет! мошенников и воров надо судить надо не в Иркутске или в Барнауле. Судить их только в солнечном Магадане!
бабы дуры