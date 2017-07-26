Фото: Катунь 24
Вопрос о мере пресечения в отношении барнаульца Владимира Ткаченко, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью собственной дочери, будет рассмотрен в суде 27 июля.
Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, правоохранители вышли в суд с ходатайством об аресте Ткаченко. Заседание Октябрьского районного суда Барнаула по этому вопросу назначено на 16:00 четверга.
На этой неделе, напомним, стало известно о задержании Владимира Ткаченко, которому инкриминируют нанесение своей дочери телесных повреждений, повлекших тяжкий вред ее здоровью.
В Следственном комитете указывали, что в результате девушка потеряла сознание.
В данный момент Владимир Ткаченко находится в изоляторе временного содержания, но в случае, если суд удовлетворит ходатайство следствия, рискует отправиться в СИЗО.
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Семья Ткаченко стала известна на всю страну после того, как бывшую жену Владимира — Оксану — приговорили к шести годам колонии за то, что она стреляла в экс-супруга. Сама женщина подчеркивала, что она спасала своего сына от избиения.
Вся эта история вызвала широкий общественный резонанс. В результате с материалами дела Оксаны Ткаченко ознакомился лично глава СКР Александр Бастрыкин, дав поручение внимательно проанализировать материалы уголовного дела "с точки зрения обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования".
Комментарии
Сколько можно,амик?????
хаааааааааа!ну в день по серии положено!завтра еще глянем иль в пятницу
Без комментариев. Ибо чужая семья - потемки. Но под силу, только СК, обнаружившему после поручения, новые обстоятельства!
вот ситуация бумеранг))
Без комментариев. Ибо чужая семья - потемки. Но под силу, только СК, обнаружившему после поручения, новые обстоятельства!
блин ну капец будет если еще и его закроют
Стали бабы страшной силой, полны дела, женский треп.
Ну а мужик - пустой и хилый, дармоед и дармо.б.
Это миллиардер? Он крупный застройщик города?
Не рой другому яму, сам в нее попадешь