Фото: vk.com/mass54
Сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы в Новосибирске помогли местной жительнице снять наручники с запястья. С просьбой об этом к спасателям обратилась сама женщина вечером 25 июля, пишет "НГС.Новости".
Уточняется, что в десятом часу вечера 39-летняя женщина пришла на базу МАСС на улице Колыванской и попросила помочь снять наручники. По словам начальника службы Дмитрия Фокина, закована в наручники у жительницы Новосибирска была лишь одна рука. Ключей от браслетов у нее не было.
Также спасатели не знают, кто именно надел на нее наручники. "Она не пояснила", — добавил Фокин.
Он рассказал, что спасателям не пришлось распиливать наручники: они открыли их обычной канцелярской скрепкой за считанные минуты.
Комментарии
Мож от ментов сбежала?!))
ролевые игры ???)
доигралась