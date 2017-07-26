Фото: altdor.ru
Сумму в 200 миллионов рублей дополнительно выделят на содержание нового моста через Обь в Барнауле, сообщили в пресс-службе "Алтайавтодора".
Начальник дорожного ведомства Василий Мотуз, говоря об этом важнейшем объекте транспортной инфраструктуры, отметил: "В ближайшие два года необходимо провести покраску всех конструктивов сооружения. Для этого нужно очистить поверхности от ржавчины, при этом предусмотрев мероприятия экологического характера, чтобы стружка не попадала в реку. На эти цели из краевого бюджета будет направлено дополнительно 200 млн рублей".
Также он отметил, что каждые четыре года здесь проводятся геодезические работы.
Напомним, накануне исполнилось 20 лет с момента сдачи переправы в эксплуатацию.
Сегодня новый мост через Обь пропускает ежесуточно более 26 тысяч автомобилей.
Комментарии
блин вы старый сделайте
Не потратят, а освоят...