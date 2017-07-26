В редакцию ИА "Амител" обратились дольщики СПП ОАО "Стройгаз", которые утверждают, что еще два года назад должны были получить квартиры в строящемся доме по адресу улица Антона Петрова, 254.
По словам одного из обратившихся — Александра Сартакова, люди оформили договоры еще в 2014 году. Дом сдавали в несколько очередей. Большинство квартир счастливые владельцы уже заселили.
Однако часть дома до сих пор не достроена, и люди бьют тревогу. По мнению дольщиков, строительство здания просто заморожено, хотя деньги полностью внесены.
Александр Сартаков отмечает, что за защитой своих прав дольщики обращались в разные организации, в том числе и в Госинспекцию, и в правоохранительные органы. Сартаков говорит, что проверки выявили многочисленные нарушения со стороны застройщика. В то же время в возбуждении уголовного дела было отказано. В итоге дольщики пригрозили, что выйдут на пикет.
Однако, как сообщил порталу Amic.ru генеральный директор СПП ОАО "Стройгаз" Андрей Ткаченко, никакого обоснования такому решению дольщиков нет.
По его словам, в соответствии с договорами долевого участия, которые имеются на руках у граждан, срок передачи квартир дольщикам определен в период с 1.06.2017 по 30.01.2018 года. Сам дом должен быть сдан в эксплуатацию до февраля 2018 года.
"Людям просто нужно внимательно прочесть договоры, которые они заключили. Тогда они увидят, что никакие сроки нами не были нарушены, – отметил Андрей Ткаченко. — Возможно, что прежнее руководство (Андрей Ткаченко возглавил "Стройгаз" в январе 2017 года — прим. редакции) и обещало сдать дом быстрее, чем указано в договоре, но не получилось. Однако есть контракт, в котором прописаны сроки".
При этом в компании готовы пойти навстречу дольщикам, беспокоящимся за свои квартиры, и постараются все-таки сдать дом раньше указанных сроков — в ноябре 2017 года.
"У нас блок-секция 4А с наибольшей степенью готовности. И в августе мы планируем пригласить дольщиков, чтобы они могли осмотреть свои квартиры и высказать нам свои замечания", — сообщил гендиректор "Стройгаза".
Справка: строящийся дом по адресу улица Антона Петрова, 254 состоит из восьми блок-секций. На данный момент пять из них сданы. На оставшихся трех — блок-секции 4, 4А и 4Б — общестроительные работы на завершающем этапе. При этом работа в блок-секции 4А завершена на 95 %, а блок-секции 4 и 4Б завершены на 89%.
Комментарии
Одно только ясно! Дом строили мастера строители,вот жаль только, что разъе....йство порою превалирует.:
И тут Ткаченко... Клан чтоли