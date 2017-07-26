Движение в небе над Барнаулом с необычным свечением обеспокоило жительницу города Ольгу, которая запечатлела этот процесс на видео.
Своим роликом со странным, по мнению горожанки, явлением она поделилась с редакцией Amic.ru.
Судя по происходящему в кадре, автор видео засняла стаю белых птиц. Подобное движение характерно для голубей. "Свечение" же, вероятно, обусловлено попаданием солнечного света на оперение.
Впрочем, жительница краевой столицы не уверена, что стала свидетельницей перемещения пернатых и предполагает, что могла запечатлеть НЛО.
Комментарии
Хитрые эти НЛО, вокруг столько FullHD камер, а они все умудряются попадать только на видео самого отвратительного качества.
ГОЛУБИ СТО ПРОЦЕНТИК
гуси блин..летят
черный ворон,
что ж ты вьешься....
гуси блин..летят
у Ашана