Фото: vk.com/act54
Заглохший катер прибило к пирсу в Советском районе Новосибирска вечером во вторник, 25 июля. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" во "ВКонтакте".
По словам участника сообщества, перед этим двое мужчин "потерпели крушение" на катере. Подписчик уточнил, что они решили перегнать катер из водохранилища рядом с селом Боровое в реку Обь. Однако посреди Обского моря у катера заглох двигатель. В итоге неуправляемое судно ветром и волнами прибило к пирсу рядом с микрорайоном "ОбьГЭС".
Экипаж привязал катер, а затем на судне образовались пробоины от контактов с пирсом. В итоге лодка легла на камни. При этом капитан судна и его пассажир не пострадали.
Сам же катер получил не только серьезные повреждения по борту: от ударов о камни судну вырвало двигатель.
Подчеркивается, что владелец лодки хочет в ближайшие дни поднять ее с канала. Участники сообщества полагают, что разбившееся судно можно будет "уносить с места крушения ведрами" в случае шторма.
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