Фото: vk.com/public110097658
Кот Барсик, снискавший широкую славу в качестве "народного мэра" Барнаула, стал "автором" инициативы по возвращению Аляски в состав России.
К этому вопросу Барсик обратился в контексте недавней новости о смерти кота по кличке Стаббс, который 20 лет стоял во главе города Талкитна в американском штате Аляска.
"На своем посту он прослужил долгие двадцать лет, что много даже по человеческим меркам. Политическая долговечность и служение долгу заслуживают уважения, ведь другого мэра в городе нет. Город Талкитна находится на Аляске – штате США, который до 1867 г. являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почетного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет. На данном посту я готов отстаивать и продвигать интересы Аляски", — говорится в заявлении барнаульского кота на его официальной странице во "ВКонтакте".
Читайте также: Кот, который руководил городом на Аляске в США, скончался в возрасте 20 лет
Авторы проекта "кот Барсик" добавляют: "Одним из первых шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу".
Также в сообщении делается акцент на том, что данный шаг станет логичным после воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, что Барсик – это настоящий барнаульский кот. Его хозяин – один из администраторов паблика "Алтай Online" во "ВКонтакте". Кот стал известным после того, как его кандидатуру добавили в опрос "Кого бы вы хотели видеть новым сити-менеджером Барнаула?" наряду с шестью реальными кандидатами в конце 2015 года. Кот набрал большое количество лайков. О нем написали местные, федеральные и даже иностранные СМИ.
Из относительно недавних заявлений Барсика стоит выделить то, что он собрался стать президентом РФ в 2018 году.
Комментарии
Мыши всегда боялись действия кота Барсика, так же были против угрожающего мяуканья, блохастого и жирного кота.:\
Какой то накуренный кот барсик ну иди верни, отдача не замучает?
ДБ! (c)
Ещё один ватник. Не удивлюсь если выяснится, что этот Барсик состоит в рядах ЕР.
шизоиды...
Поздно ворачивать, там уже кроме снега ни чего не осталось. Всё золото пендосы выкачали уже
Ватник это хорошо - те кто бегал в шинэлке в 41 -45 в полях пооставались а недобитки сейчас чем то не довольны выжили благодаря этим же ватникам и жаба давит что не добили их тогда, сейчас выпрашивают - устали видимо дышать свободой
Это уже сепаратизм. За это турма. Прокуратура АУУ?
Вот если бы они референдум провели... Тады канешно.
ксуша учи мат часть - что такое сепаратизм))) противно на вас смотреть недалеких за_упков
А кот то британских кровей.
Это все придумал Черчиль в 18м году.
Ох и барнаульци. Вы как были барнаульцами так ими и останетесь.