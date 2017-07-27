Рынок недвижимости в Алтайском крае в течение последнего года неукоснительно падает. И сколько бы ни предсказывали ему рост в ближайшее время, ситуация остается на прежнем уровне. Как будет обстоять дело грядущей осенью, Amic.ru рассказал руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" Игорь Карпочев.
Как объяснил эксперт, цены продолжают свое падение, хотя потенциальные покупатели и активизировались, появился спрос. Роста стоимости вторичного жилья в августе и сентябре ждать не стоит. Так, по наблюдению Игоря Карпочева, трехкомнатную квартиру в спальном районе на данный момент можно приобрести за 1 млн 600 тыс. рублей.
"Две недели назад я подбирал трехкомнатную квартиру в районе малаховского кольца. Цены на подобные объекты там колебались от 1 млн 700 тыс. до 2 млн рублей. В итоге я нашел вариант за 1 млн 600 тыс., в удовлетворительном состоянии, на что клиенты и рассчитывали изначально. А через две недели другие клиенты хотели найти жилье примерно в этом же районе. Я посмотрел на те объекты, которые были тогда, из них практически ничего не продалось, и владельцы жилья снизили стоимость еще на 50 тыс.", — прокомментировал Карпочев.
По прогнозам риэлтора, цены в Барнауле в ближайшие месяцы могут только остановить свое быстрое падение, хотя сейчас они и так значительно ниже предложений, представленных среди "первички", что влияет и на выбор покупателей.
"Если кто-то решает, что ему выбрать: "первичку" или "вторичку", и при этом у людей нет возможности ждать, то приоритет они отдают все-таки вторичному рынку, который за последние несколько месяцев просел, и цены на объекты недвижимости стали более привлекательными. Мои клиенты из Бийска искали кухню-студию в районе 1 млн 250 тыс. рублей. Было предложение от застройщика, но в квартиру нужно было вложить еще 150 тыс., а была квартира на вторичном рынке в идеальном состоянии - они выбрали последний вариант", — объясняет Игорь Карпочев.
Что касается того, инвестируют ли сейчас барнаульцы в недвижимость, специалист отвечает твердое нет: вкладывают деньги тогда, когда есть перспектива роста цен, кроме того, просел и рынок аренды.
"Люди, выставлявшие квартиры на продажу, которые не смогли их продать, начали сдавать их в аренду, предложений стало много, и цены упали", — заключает риэлтор.
Комментарии
Скоро бесплатно жилье раздавать будут. Тем кто выживет....
говорун ,аналетег.Какая трешка -смежная и что значит удовлетворительное состояние -в ремонт еще столько же -вот помог клиентам
насмешил.Второй месяц ищем в том районе ,если не последний этаж и чистый двор и подъезд то 2200-2300.Нет есть смежные и общаги во дворе по дешевке,но как там жить то
Цены будут падать и дальше, уверяю вас. И это будет до тех пор, пока предложе и спрос не сбалансируются. А до этого ещё ой как далеко. Сейчас на рынке можно наблюдать такое явление как "синдром разочарованного продавца". Многие продавцы, так и не продав недвижимость по желаемой цене, снимают ее с продажи. Но потенциально то их предложение сохраняется. А спроса нет и взяться ему неоткуда в обозримом будущем. И застройщики ещё никак не могут усвоить, что нужно строить сейчас минимум в два раза меньше чем в 2014. Это упрямство им дорого обойдётся
Кудрин: Имущество России должно принадлежать глобальным спекулянтам
Подробнее на http://delyagin.ru/articles/191-stati-i-intervju/53896-kudrin-imucshestvo-rossii-dolzhno-prinadlezhat-globalnym-spekuljantam