Ученые из Великобритании поставили перед собой задачу определить показатели интеллектуального коэффициента котов. Они разработали специальную методику, которая позволила определить IQ усатых-полосатых.
Оказалось, что интеллектуальные показатели кошек можно сопоставить с детьми в возрасте трех лет.
Однако это усредненное значение. На деле же некоторые кошки демонстрируют более высокий интеллект. Другие коты, напротив, показывают более низкие результаты. Да и IQ трехлетнего ребенка, уточняют британские ученые, тоже не "железная" величина, хотя сравнение вполне корректное.
Чтобы определить IQ котов, эксперты провели эксперимент с участием кошек. Важно, что в нем участвовали не только домашние животные, но и живущие на улице. Разницы в интеллекте между группами выявлено не было.
Комментарии
А Наших думцев они не могут ?айкьюкнуть