Игра "всухую" Акинфеева
25 июля стартовал турнир Лиги чемпионов. В первом матче ЦСКА играл с греческим АЕКом и победил со счетом 2:0. Примечательно то, что вратарь российского клуба Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил ни одного мяча в свои ворота в матчах Лиги чемпионов.
В официальном Twitter клуба тут же появился об этом пост.
Серии начинаются и заканчиваются, лучшие всегда остаются лучшими 👏 #Акинфеев 🔴🔵 pic.twitter.com/7wzHMm0Nvs— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 25, 2017
Пользователи соцсетей критично отреагировали на новость, намекая на то, что это не показатель, и припоминая Акинфееву игру в сборной.
Однако нашлись те, кто вступился за Акинфеева.
Бесплатный метал
Пользователи Youtube обсуждают выступление бородатого парня, устроившего концерт на обочине дороги. При этом свое выступление парень анонсировал как раздачу "бесплатного метала".
Ролик с играющим подростком собрал более 100 тысяч просмотров.
"Метал!", "Да!", "Круто!", "Парень заставил меня улыбнуться", "Отличная идея" — реагируют посмотревшие видео.
Курортный сбор
Еще 24 июля в Алтайском крае была определена сумма курортного сбора, которая составила 30 рублей с человека.
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"Скоро налог на воздух будет для жителей РФ", "Бред", "Ну все, теперь заживем", "Хоть успели в этом году отдохнуть без сбора" — пишут жители Алтайского края и тут же отмечают, что за границей будет дешевле отдохнуть.
В продолжение темы: Рекреационный сбор с туристов предложили взимать в Горном Алтае
Новые камеры фиксации нарушений в Барнауле
26 июля в Барнауле на Ленина, 151 установили еще одну камеру фиксации дорожных нарушений.
"Обложили весь город", "Такими темпами все скоро по правилам ездить будут", "Не погонять вообще стало" — негодуют одни барнаульцы, а другие предлагают места, где бы еще не мешало установить камеры.
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