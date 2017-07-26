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Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Сенатор республики Алтай Владимир Полетаев предложил ввести рекреационный сбор с въезжающих в Горный Алтай. Сумма сбора по его предложению должна составить 30-50 рублей. Готовы ли вы платить за въезд в Республику Алтай?

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Курортный сбор, Лига чемпионов и бесплатный метал: обзор соцсетей

, ИА "Амител"
Что вызвало интерес у пользователей социальных сетей 26 июля в мире и Барнауле?

Игра "всухую" Акинфеева

25 июля стартовал турнир Лиги чемпионов. В первом матче ЦСКА играл с греческим АЕКом и победил со счетом 2:0. Примечательно то, что вратарь российского клуба Игорь Акинфеев впервые с 2006 года не пропустил ни одного мяча в свои ворота в матчах Лиги чемпионов.

В официальном Twitter клуба тут же появился об этом пост.

Пользователи соцсетей критично отреагировали на новость, намекая на то, что это не показатель, и припоминая Акинфееву игру в сборной.

Однако нашлись те, кто вступился за Акинфеева.

Бесплатный метал

Пользователи Youtube обсуждают выступление бородатого парня, устроившего концерт на обочине дороги. При этом свое выступление парень анонсировал как раздачу "бесплатного метала".

Ролик с играющим подростком собрал более 100 тысяч просмотров.

"Метал!", "Да!", "Круто!", "Парень заставил меня улыбнуться", "Отличная идея" — реагируют посмотревшие видео.

Курортный сбор

Еще 24 июля в Алтайском крае была определена сумма курортного сбора, которая составила 30 рублей с человека.

Читайте также: По 30 рублей с человека: названа сумма курортного сбора в Алтайском крае

"Скоро налог на воздух будет для жителей РФ", "Бред", "Ну все, теперь заживем", "Хоть успели в этом году отдохнуть без сбора" — пишут жители Алтайского края и тут же отмечают, что за границей будет дешевле отдохнуть.

В продолжение темы: Рекреационный сбор с туристов предложили взимать в Горном Алтае

Новые камеры фиксации нарушений в Барнауле

26 июля в Барнауле на Ленина, 151 установили еще одну камеру фиксации дорожных нарушений.

"Обложили весь город", "Такими темпами все скоро по правилам ездить будут", "Не погонять вообще стало" — негодуют одни барнаульцы, а другие предлагают места, где бы еще не мешало установить камеры.

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