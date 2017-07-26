Фото: barnaul.org
Школы №1 и №48 в Барнауле получат обновленные стадионы к началу учебного года, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В настоящее время у школы №1 на улице Короленко, 13 уже приступили к строительству универсальной спортивной площадки.
Кроме того, сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин после обращения родителей учеников школы №48 по улице Фомина поручил районным властям реконструировать стадион.
Здесь появятся беговые асфальтированные дорожки, а также будет оборудована спортивная игровая площадка.
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