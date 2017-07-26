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Евросоюз убрал из претензий к Ротенбергу упоминание о дзюдо с Путиным

, ИА "Амител"
В новой версии мотивировки включения Ротенберга в санкционный список сказано о "тесных личных связях" бизнесмена и президента РФ

Фото: rus2web.ru

Совет Европейского союза уточнил мотивировку включения бизнесмена Аркадия Ротенберга в список лиц, против которых ЕС ввел санкции из-за нарушения территориальной целостности Украины. Об этом пишет РБК со ссылкой на опубликованное в среду, 26 июля, решение в журнале Евросоюза.

Уточняется, что в перечень лиц, чьи активы на территории Евросоюза подлежат заморозке, Ротенберга включили 30 июля 2014 года. Тогда в первых строках примечания, которое объясняло причины включения бизнесмена в список, говорилось, что он является давним знакомым российского лидера Владимира Путина и его бывшим спарринг-партнером в дзюдо, который "приумножил свое состояние во время правления Путина".

Данная формулировка была неизменной около трех лет, хотя в примечание, посвященное Ротенбергу, вносились корректировки. Так, два года назад было добавлено указание на то, что бизнесмен возглавил совет директоров издательства "Просвещение", которое выступает одним из организаторов кампании "Дети России", призванной убедить юных жителей Крыма в том, что они теперь входят в состав РФ.

В свежей редакции решения Совета ЕС упоминания о дзюдо нет. Теперь Ротенберга называют "видным российским бизнесменом, который имеет тесные личные связи с президентом Путиным".

Вместе с этим из мотивировки исключили упоминание о контрактах, которые связаны с подготовкой сочинской Олимпиады. При этом в документ добавлено указание на то, что в январе текущего года подконтрольная Ротенбергу компания "Стройгазмонтаж" получила контракт на строительство железнодорожной линии к мосту через Керченский пролив, что, как подчеркивается в документе, "еще больше подрывает территориальную целостность Украины".

В новой версии решения Совета ЕС также названы суммы, которые бизнесмен или компании, находящиеся под его контролем, получили по госконтрактам. Уточняется, что в 2015 году общая стоимость таких контрактов оказалась равна 555 миллиардам рублей.

"Благодаря этим контрактам он [Ротенберг] получил финансовую выгоду от российских властей, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины", — цитирует издание документ. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

26.07.2017 17:49
Николай

Запад пытается лишить РФ сильных лидеров, способных решать задачи государственного и стратегического уровня!

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