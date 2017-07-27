Лето — пора отпусков. Кто-то отправляется на дачу, кто-то предпочитает отдыхать на море, кто-то едет в Горный Алтай. В это время недвижимость остается без присмотра, и этим рады воспользоваться квартирные воры, которые начинают "трудиться" практически без выходных. Как обезопасить свое жилье от визита воров и какие главные правила следует знать, порталу Amic.ru рассказал замначальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю Константин Шарапов.

"Улов" квартирных воров

Всплеск таких преступлений традиционно приходится на май — сентябрь. За шесть месяцев 2017 года в Алтайском крае было совершено 756 квартирных краж из жилищ граждан с проникновением. Их основная масса фиксируется в многоквартирных домах и густонаселенных районах.

Размер ущерба варьируется от трех тысяч до полутора миллионов рублей. Чаще всего из квартир выносят деньги, ювелирные украшения и меховые изделия – те вещи, которые не привлекут внимания посторонних и не вызовут проблем при их реализации. Поэтому бытовую технику и телевизоры сегодня крадут значительно реже.

Заходите в мой дом, мои двери открыты…

Воры могут решить заглянуть "на огонек", если окно будет открытым: толкнули дверь, а она оказалась не заперта. Также без особого труда домушники проникают в квартиры через открытые балконы, по водосточным трубам и пожарным лестницам, с козырьков подъездов. Охотно преступники совершают кражи из квартир самых верхних этажей. Тут они могут спокойно "работать", при этом опасность угрожает им только снизу.

Мастера своего дела давно освоили пластиковые окна, и сломать запирающий механизм для них уже не составляет особого труда. Входные двери открывают путем взлома замков, подбора отмычки либо с помощью изготовления макета ключей.

"Рыбные" места

Наиболее лакомым кусочком для воров являются квартиры обеспеченных граждан. Кстати, чаще всего такие кражи в Алтайском крае совершают организованные группы, и делают это преимущественно "гастролеры".

"Перед тем, как совершить преступление, воры обычно ведут наблюдение за объектом. Дорогая входная дверь, шикарный автомобиль и внешний вид хозяина — все это рассказывает преступникам о благосостоянии человека", — рассказывает Константин Шарапов.

Кстати, многие люди сами практически зазывают грабителей к себе в гости, размещая в соцсетях снимки и демонстрируя свою жизнь на широкую ногу. Многие даже не подозревают, что могут стать жертвой воров. При этом преступники уже давно "прописались" в интернете и успешно ищут в соцсетях потенциальных жертв.

Как воры узнают, что хозяев нет дома?

Есть маячки, которые подсказывают преступникам об этом. Например, почтовый ящик, в котором накопились листовки и газеты, автомобиль у подъезда, который несколько дней не меняет местоположения. Воры наблюдают за электросчетчиками. Если показания не меняются несколько дней, вероятно, жильцов нет дома.

Чтобы наверняка убедиться, что хозяев нет, преступники практикуют обход квартир, откроют или не откроют, звонят на домашний телефон. Втыкают в дверь или оконный проем спичку или нитку, подкладывают на коврик монету или печенье и наблюдают, выпала ли спичка или нитка, отброшена ли монетка, раздавлено ли печенье.

Как обезопасить себя от визита воров?

В первую очередь перестаньте хвастать своим благосостоянием. Также не стоит трубить всем, что вы уезжаете из города. Поручите соседям, с которыми поддерживаются хорошие отношения, вынимать корреспонденцию из почтового ящика и проверять целостность дверей квартиры.

Не оставлять открытыми двери и окна – как уходя, так и возвращаясь в жилище. Входные двери подъезда и квартиры должны надежно закрываться. Подъезд должен иметь полное освещение — во время кражи воры гасят свет и пользуются фонариками. По возможности оборудуйте подъезд камерами видеонаблюдения. Если вы проживаете на первых-третьих этажах, рядом с вашими окнами проходят водосточные трубы или пожарные лестницы, не лишним будет установить решетки.

Лучшей защитой от визита непрошеных гостей станет установка охранной системы: на окнах и дверях квартиры размещают датчики открытия-закрытия, есть возможность установки акустических и датчиков движения. Такие услуги в Барнауле оказывают частные охранные предприятия и вневедомственная охрана. Если в помещение проникнут посторонние, на объект незамедлительно выдвигается группа быстрого реагирования.

Если возможности установить настоящую сигнализацию нет, муляж тоже может отпугнуть воров. Создаст опасения для грабителей и присутствие в квартире собаки — никому не нужны шум и лишние хлопоты с агрессивным животным.

На дверь рекомендуется ставить три замка разного типа на расстоянии около 30-40 см друг от друга.

Анализируйте странные визиты непонятных людей и постоянные звонки на домашний телефон. Чем больше внимания безопасности вы уделите, тем сохраннее будет квартира.

Если вы владеете какой-либо информацией о преступлениях, связанных с квартирными кражами, если вы стали свидетелями преступления или вам показалось подозрительным поведение каких-либо граждан, запишите номера автомашин, на которых они передвигаются, и незамедлительно сообщите об этом в отдел полиции лично или позвоните по телефонам "02", "112", "128".