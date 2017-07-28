Пришла пора огурцов, которые можно не только солить, но и готовить из них разнообразные блюда – от закусок до супов. На Кухне.Amic.ru мы собрали самые оригинальные рецепты, которые советуем вам обязательно попробовать.
Салат с огурцом и киви
Что потребуется?
- Огурец — 2 шт.
- Киви — 2 шт.
- Небольшой пучок мяты
- 10 перьев зеленого лука
- Для соуса: зернистая горчица — 1 ч.л., оливковое масло — 1 ст.л., лимонный сок — 1 ч.л., соль и перец — по вкусу
Как готовить?
Холодный суп из огурцов
Что потребуется?
- Огурцы — 1 кг
- Овощной бульон — 1 л
- Сметана — 200 г
- Йогурт — 150 г
- Сливки 30% — 30 мл
- Вустерский соус — 1 ст.л.
- Горчица — 2 ст.л.
- Свежая мята — 5-7 листиков
- Чеснок — 3-5 зубчиков
- Копченая красная рыба — 200 г
- Сухарики (для украшения), пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук)
Как готовить?
Оладьи из огурцов
Что потребуется?
- Огурцы — 2-3 шт.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Соль — 3 щепотки
- Масло растительное для жарки — 50 мл
- Сметана (или йогурт, майонез) для подачи — по вкусу
Как готовить?
Коктейль из огурца
Что потребуется?
- Огурец — 2 шт.
- Мед — 2 ст.л.
- Лимонный сок — 4 ст.л.
- Газированная вода — 250-300 мл
- Лимон — 1/2 шт. для украшения
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