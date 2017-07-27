Ученые бьют тревогу: в мире наблюдается эпидемия ожирения. Только в США более 90% взрослых мужчин и 50% детей страдают от лишнего веса.
В 30 самых развитых странах мира количество людей с избыточной массой тела значительно выросло, говорит ведущий автор исследования Пол Лаурсен (Paul Laursen) из Технологического университета Окленда в Новой Зеландии.
Самые серьезные проблемы с лишним весом наблюдаются у жителей Америки, Исландии, Новой Зеландии и Греции.
В других странах процент мужчин, женщин и детей с лишним весом незначительно отличается от первых четырех стран. Важно, что показатель увеличивается за счет граждан с абдоминальным ожирением.
Только в Японии и Брунее данные не превышают 50%. В этих же странах идет рекордно низкое распространение ожирения среди детей. Причина успеха – в национальных диетических традициях и политике правительства.
Согласно данным ВОЗ, около трети населения планеты страдает от ожирения. Ученые делают неутешительные прогнозы: число жителей Земли с лишними килограммами достигнет 2,7 миллиарда к 2025 году, а доля людей с крайними формами ожирения к этому времени достигнет 17%.
Ученые утверждают, что даже легкие формы ожирения повышают вероятность развития диабета, нарушений метаболизма и прочих проблем со здоровьем. Эти болезни ведут к сокращению продолжительности жизни человека.
Комментарии
Жрать что попало надо совсем перестать, а не есть меньше, как говаривали бабушки