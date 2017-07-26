Фото: Сергей Меркулов/Amic.ru, vk.com/galaktika_barnaul
Второй ресторан быстрого питания McDonald’s готовят к открытию на площадке барнаульского ТРЦ "Галактика" — на здании уже появилась соответствующая вывеска.
Представитель торгового комплекса подтвердила нашему порталу, что заведение общепита заработает вместе с открытием второй очереди "Галактики", которое намечено на третий квартал текущего года.
Также на здании ТРЦ уже закрепили вывеску еще одного арендатора — магазина одежды H&M.
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Отметим и то, что в "Галактике", как ожидается, заработает первый барнаульский магазин ZARA, куда уже набирают сотрудников.
Напомним, что первая очередь ТРЦ "Галактика" в Барнауле была открыта в ноябре 2016 года, но в конце декабря в гипермаркете "Ашан" произошло обрушение кровли и торговый комплекс был временно закрыт. Второй запуск первой очереди ТРЦ состоялся 19 июня этого года.
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