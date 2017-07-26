Фото: hibiny.com
Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда неустановленного автомобиля на мужчину-пешехода.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент имел место еще 17 июля около 10:30 на Павловском тракте в районе дома №51.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода-мужчину 38 лет неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Тех, кто располагает какими-либо данными об этом происшествии, просят обратиться по телефонам: 393-605, 393-554, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
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