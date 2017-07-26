Барнаулец Алексей Бикташев, который стал виновником страшного ДТП в центре Барнаула, заявил на суде, что неизлечимо болен.

"Сначала в комиссии решили, что меня нужно лечить, но позже мне сказали, что уже не смогут мне помочь, и меня выписали с ухудшением состояния", — приводит слова обвиняемого "ПолитсибРу".

Издание опубликовало репортаж из зала суда над Алексеем Бикташевым, которое прошло сегодня, 26 июля, в Октябрьском суде Барнаула.

Напомним, Бикташеву инкриминируют совершение смертельного ДТП в центре Барнаула, в результате которого погибли два человека.

Авария произошла утром 29 апреля этого года. Молодой человек в состоянии опьянения, управляя BMW X5, на огромной скорости проехал перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Лада Ларгус". После столкновения иномарка сбила девушку-пешехода.

В результате 27-летняя горожанка и 62-летний водитель "Лады" скончались от полученных травм.

Издание отмечает, что в ходе заседания стало ясно, что сторона защиты намерена делать особый акцент на состоянии здоровья Бикташева.

На заседании, которое прошло сегодня, присутствовало 15 человек. Среди них мать обвиняемого, его знакомые. Также в зале суда были и родственники пострадавших.

"Мать обвиняемого почти все время плакала, довольно нервно себя вела и срывалась на журналистов. Сам Алексей, которого пристав ввел в зал суда, поначалу выглядел потерянным и бледным. Кстати, до начала заседания в кулуарах его адвокаты и знакомые перешептывались о том, что у него неизлечимое заболевание и ему нужна госпитализация", — пишет "ПолитсибРу".

Алексей Бикташев согласился с обвинением, заявил, что признает свою вину и желает впоследствии дать показания.

Свидетели обвинения, которые стали очевидцами ДТП, рассказали, как произошло столкновение элитной иномарки с "серым автомобилем".

"Первой показания давала женщина, которая стала очевидицей ДТП. По ее словам, она шла по тротуару в районе АлтГИК, когда заметила несущийся на "красный" черный автомобиль. Столкнувшись с "серым автомобилем", он перевернулся и несколько метров проскользил на крыше. Только после этого заметила лежащую на дороге девушку и тут же вызвала "скорую".

Следующий свидетель рассказал, что вызывал "скорую" для пострадавших. Сам момент столкновения он не видел. Припарковавшись у АлтГИК, он подошел к пострадавшей девушке. По его словам, на тот момент она еще дышала", — пишет издание.

Также картину происшествия представил инспектор ДПС, который ехал за иномаркой. "Пыль стояла столбом, мы не сразу увидели, что он сбил пешехода", — приводит слова сотрудника правоохранительных органов "ПолитсибРу".

Сын погибшего водителя Lada Largus заявил, что их семья потеряла отца, мужа и дедушку. Мужчина добавил, что его отец выехал из дома рано утром и семья не знала, куда он отправился. Отец сам сообщил, что попал в аварию. Мужчина успел позвонить из машины "скорой" по пути в больницу. Увидеть отца в больнице не удалось, мужчина скончался уже после проведенной операции.

Семья погибшего водителя подала в суд иск на возмещение морального ущерба в размере одного миллиона рублей. В эту сумму не входит ущерб автомобилю. Важно, что со стороны Бикташевых не предпринимались меры по возмещению ущерба, они не приносили никаких извинений. Что касается меры наказания, сын погибшего оставил этот вопрос на усмотрение суда.

"На следующее заседание сторона защиты планирует привести медика, который должен рассказать о состоянии здоровья Бикташева. По словам адвокатов, заболевание обвиняемого исключает возможность его содержания в местах изоляции. Судя по всему, у Бикташева рак", — пишет "ПолитсибРу".