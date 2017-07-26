Фото: Amic.ru
Новую магистральную улицу в Барнауле могут назвать именем бывшего губернатора Алтайского края, заслуженного артиста России Михаила Евдокимова. Об этом написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко.
"Получил наконец ответ на свой депутатский запрос в администрацию Барнаула об увековечивании памяти Михаила Сергеевича Евдокимова в связи с юбилеем. Обещают новую магистральную улицу назвать его именем", — написал депутат, который прикрепил к своему посту скриншонт на официальный ответ от администрации краевой столицы. В нем, в частности, сообщается, что культурологическая комиссия Барнаула приняла решение, что при разработке проекта планировки крупного квартала или микрорайона будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц имени Михаила Евдокимова.
В администрации добавили, что на родине Евдокимова, в селе Верх-Обском, работает мемориальный музей, центр культуры и спорта, а также школа, названная в его честь.
Отметим, что разговоры о том, чтобы увековечить память знаменитого артиста и экс-губернатора, ведутся несколько лет. В частности, алтайские эсеры недавно призвали городские власти назвать сквер возле художественного музея Алтайского края именем Евдокимова, которому в этом году, к слову, исполнилось бы 60 лет.
Комментарии
А может лучше в честь того кто стоял за ширмой?
Сережа Шаболин. А?