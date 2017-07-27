Фото: mospravda.ru
Четверг, 27 июля, станет своеобразным пиком периода аномальной жары, установившейся в Алтайском крае — днем температура в регионе поднимется до +35 градусов.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в западных районах ожидается дождь, гроза. Днем в крае температура будет балансировать в диапазоне +30...+35 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 12-17 метров.
В Барнауле в этот день преимущественно без осадков. Температура в краевой столице составит +30...+32 градуса. Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду.
В последующие дни, судя по данным синоптиков, температура плавно пойдет на спад.
Отметим, что в настоящее время на территории края действует штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой.
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