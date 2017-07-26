Фото: biwork.ru
Жительница Бийска Светлана Медведева накануне, 25 июля, прислала в редакцию газеты "Бийский рабочий" письмо, в котором рассказала о появлении незаконной свалки мусора на улице Каховской.
Женщина возмутилась, что "никто не прекращает этот ужас", подчеркнув, что мусор был выгружен практически на дорогу. В качестве доказательства она прикрепила несколько снимков, где видно образовавшуюся свалку и разгрузившийся грузовик.
Медведева подчеркивает, что именно этот грузовик и высыпал мусор близ дороги.
Издание пишет, что отправило снимок с госномером грузовика сотрудникам Управления администрации Бийска по ЖКХ, благоустройству и дорожному хозяйству.
При этом подчеркивается, что представители данного управления совместно со специализированным предприятием по вывозу мусора в последнее время объявили войну незаконным свалкам. В пресс-центре администрации города отметили, что они ликвидировали уже порядка 1200 кубометров бытовых отходов.
Для борьбы с несанкционированными свалками коммунальщики установили записывающие устройства, а также баннеры, которые информируют о съемке и напоминают о штрафах за свалку в размере от 5 до 50 тысяч рублей.
"Пилотный проект предусматривает 5 передвижных постов. Система видеонаблюдения работает круглосуточно", — добавили в администрации города.
Портал Amic.ru призывает жителей Алтайского края присылать нам на электронную почту news@amic.ru данные о несанкционированных свалках.
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