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Жители Алтайского края пострадали от "очень обаятельной" хозяйки турфирмы

, ИА "Амител"
Ранее клиенты были очень довольны работой менеджера

Десятки туристов в Алтайском крае жалуются на обман "очень обаятельной" хозяйки турфирмы. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия, пострадавшие мечтают вернуть свои деньги. Подробности рассказывает ИА "Амител" .

Жительница Барнаула Галина вместе с супругом обратились к владелице турагентства "Ваш горящий тур" Жанне М. 15 июня. Оплатили ей тур во Вьетнам. Отправиться на отдых должны были 14 июля.

Как рассказывает Галина, к Жанне они обратились не просто так: ранее они были знакомы. И обращались именно к ней за путевками уже в третий раз.

Правда, работала тогда Жанна в Банке горящих путевок. Как к индивидуальному предпринимателю семья Галины обратилась к ней впервые.

"У нее было очень много клиентов. Именно у нее. То есть приходишь в агентство, остальные девочки просто сидят, а около Жанны всегда очередь из клиентов. И все были очень довольны ее услугами. Много наших друзей отдыхали через нее. И всегда исключительно положительные отзывы. Поэтому и сегодня многие не верят в случившееся. И у нас даже никакой мысли не возникло, что что-то может пойти не так", — рассказывает Галина. 

По ее словам, они были настолько уверены в добросовестности владелицы турагентства, что даже не стали оформлять договор. Только взяли приходник, что деньги за путевку перечислены.

За три дня до вылета, 12 июля, Галина позвонила Жанне и услышала в ответ, что все хорошо, но ваучеров пока нет, мол, они будут чуть позже. Договорились созвониться 13 июля. Но в этот день Жанна не брала трубку.

В интернете супруги увидели отзывы от несостоявшихся туристов и пришли в ужас. Галина с мужем дозванивались до бизнесвумен почти весь день. В итоге ответил супруг Жанны, который сказал, что его жена ответить не может, так как находится в больнице. В следующий раз он сообщил, что Жанна находится в реанимации, и обнадежил: "Не переживайте, будем решать вопрос с возвратом денег".

Галина решила позвонить в другое турагентство, чтобы спросить, возможно ли у кого-то другого получить ваучеры. "Мы продолжали думать, что за нас деньги внесли и нам забронировали места на самолет и в гостиницу. Однако оказалось, ничего не было оплачено", — рассказывает Галина.

13 июля же супруги подали заявление в полицию, где им подтвердили, что они не единственные пострадавшие.

По словам Галины, в полиции выразили недоумение, почему клиенты Жанны не имеют на руках договоров. "Нам еще повезло, что у нас есть хотя бы приходник. Есть люди, которые просто по телефону договаривались и сбрасывали ей на карту деньги — настолько все ей доверяли. Она на самом деле очень обаятельный человек. К тому же многие летали с ней на отдых пять-шесть лет подряд, и все было отлично", — говорит жительница Барнаула.

Выяснилось, что знакомые Галины, также купившие путевки в агентстве "Ваш горящий тур", в Турцию все-таки улетели. Однако отель, в который их заселили, в разы отличался в худшую сторону от того, который они выбрали и за который платили. В социальных сетях одна из пострадавших рассказывает, что по прилету на отдых выяснилось, что им был забронирован номер всего лишь на сутки.

В ГУВД Алтайского края ИА "Амител" подтвердили, что в ведомстве зарегистрированы заявления от граждан. "Однако сейчас еще рано что-либо говорить по этому поводу", — отметила  заместитель начальника отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Алтайскому краю Регина Шорохова.

В социальных сетях пострадавшие пишут, что в полицию подано около 30 заявлений. Люди отдавали туроператору за путевки разные суммы  — от 70 до 400 тысяч рублей.

Напомним, этой весной в Алтайском крае разразился скандал по поводу пострадавших клиентов барнаульской турфирмы "Лето-тур". Люди платили агентству деньги, но менеджер присваивала их себе. Выяснилось, что менеджер компании "Лето-тур" Татьяна Анцифирова ранее была судима под фамилией Лель за обман клиентов в турфирме "Меркурий". Суд признал Лель виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно.

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Комментарии

27.07.2017 10:30
- гость -

"даром за амбаром!" - люди, не ведитесь на дешевизну!!!!!!!!!

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27.07.2017 10:36
Элвис

При чем тут дешевизна? бывают дешевые туры, бывают дорогие. а бывают МОШЕННИКИ...

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