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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что россиянки ущемлены в праве проходить срочную службу в армии, пишет РИА Новости.
Она считает, что нынешняя подготовка солдат "оставляет желать лучшего, мягко говоря".
Во время выступления на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме" омбудсмен назвала неправильным ущемление девочек в праве служить солдатом, отметив, что девушки "крутые" и могут служить в армии "не хуже, чем мальчишки". При этом Москалькова признала, что ее, возможно, "не все поддержат".
Также она добавила, что получает обращения от девушек, желающих быть летчиками.
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о завершении весеннего призыва. В ведомстве уточнили, что на службу были призваны свыше 140 тысяч человек.
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