Пассажиры авиарейса Москва - Барселона собственными силами успокоили молодого человека, который начал оскорблять людей на борту, сообщает LIFE.
Как сообщается, 22-летний Виталий из Санкт-Петербурга встал со своего места и стал выкрикивать фразу, в которой назвал русских людей самыми реальными экскрементами.
Молодой человек не унимался до тех пор, пока не получил удар по лицу от другого пассажира. В салоне самолета сразу же раздались аплодисменты в адрес мужчины, который нанес удар.
После этого Виталий успокоился, сел на место и уснул.
Как отмечается, перед тем, как начать шуметь, молодой человек требовал разрешить ему покурить на борту.
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