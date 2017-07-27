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Список советов: 10 способов сохранить нервы на работе

, ИА "Амител"
Утверждается, что 10% всех боссов являются психопатами

Фото: intermtnwindandsolar.com

Писатель из Австралии Дэвид Гиллеспи составил список советов, которые призваны помочь сохранить самообладание на работе, где трудится психованный начальник, пишет LIFE со ссылкой на Daily Mail.

Австралиец утверждает, что 10% всех боссов являются психопатами. Поэтому он и решил составить памятку из 10 правил о том, как нужно вести себя, чтобы сохранить работу и нервы.

1) Нужно научиться воспринимать реальность такой, какая она есть.

Необходимо постараться узнать причину того или иного поведения босса или же смириться с тем, что он псих.

2) Нельзя работать на психа постоянно.

В этом случае нужно сменить работу.

3) Нужно быть вежливым с шефом.

При этом необходимо понимать, что он никогда не был и не будет вежлив с вами.

4) Сохранять приватность личной информации.

Не стоит раскрывать подробности своей личной жизни и переживаний, потому что это может быть использовано против вас.

5) Всегда быть честным и не участвовать в авантюрах.

В самом начале нужно оговорить, что вы не будете выполнять вещи, которые не входят в вашу компетенцию.

6) Проверять достоверность всего того, что вам говорит босс.

Никогда не верьте обещаниям, которые не подкреплены каким-либо делом. Также сами отвечайте честно или молчите.

7) Быть уступчивым.

Потратьте время на бессмысленный отчет и не объясняйте, что он не нужен. На это уйдет больше времени, чем на сам отчет.

8) Быть безэмоциональным.

Не позволяйте позитивным или негативным эмоциям влиять на работу.

9) Работать на то, чтобы в коллективе у вас всегда была поддержка.

Вы должны чувствовать, что не одиноки и вам есть ради чего ходить на работу.

10) Быть готовым к увольнению.

Ведите дневник ненужных поручений, чтобы вам было проще взвесить все за и против, если шеф решит вас уволить.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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