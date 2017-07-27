Писатель из Австралии Дэвид Гиллеспи составил список советов, которые призваны помочь сохранить самообладание на работе, где трудится психованный начальник, пишет LIFE со ссылкой на Daily Mail.
Австралиец утверждает, что 10% всех боссов являются психопатами. Поэтому он и решил составить памятку из 10 правил о том, как нужно вести себя, чтобы сохранить работу и нервы.
1) Нужно научиться воспринимать реальность такой, какая она есть.
Необходимо постараться узнать причину того или иного поведения босса или же смириться с тем, что он псих.
2) Нельзя работать на психа постоянно.
В этом случае нужно сменить работу.
3) Нужно быть вежливым с шефом.
При этом необходимо понимать, что он никогда не был и не будет вежлив с вами.
4) Сохранять приватность личной информации.
Не стоит раскрывать подробности своей личной жизни и переживаний, потому что это может быть использовано против вас.
5) Всегда быть честным и не участвовать в авантюрах.
В самом начале нужно оговорить, что вы не будете выполнять вещи, которые не входят в вашу компетенцию.
6) Проверять достоверность всего того, что вам говорит босс.
Никогда не верьте обещаниям, которые не подкреплены каким-либо делом. Также сами отвечайте честно или молчите.
7) Быть уступчивым.
Потратьте время на бессмысленный отчет и не объясняйте, что он не нужен. На это уйдет больше времени, чем на сам отчет.
8) Быть безэмоциональным.
Не позволяйте позитивным или негативным эмоциям влиять на работу.
9) Работать на то, чтобы в коллективе у вас всегда была поддержка.
Вы должны чувствовать, что не одиноки и вам есть ради чего ходить на работу.
10) Быть готовым к увольнению.
Ведите дневник ненужных поручений, чтобы вам было проще взвесить все за и против, если шеф решит вас уволить.
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