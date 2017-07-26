Фото: pdfpiw.uspto.gov
Южнокорейская компания Samsung запатентовала телефон-банан. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Patently Apple.
Уточняется, что Samsung подала патент в сентябре 2015 года, а получила его в конце июня этого года. В опубликованных на сайте бюро по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов не раскрывается технические данные о продукте и конкретные детали.
По словам издания, данное устройство — это "первый в мире съедобный шпионский телефон". При этом в документе были представлены только рисунки изобретения с разных ракурсов, в том числе схематичное изображение банана, на котором отображен графический интерфейс системы.
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